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Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, в самарском горкоме КПРФ состоялась пресс-конференция самарских коммунистов. На вопросы журналистов ответили руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин, член фракции Михаил Матвеев, депутат тольяттинской думы Юрий Сачков, член КПРФ Валентин Романов.

Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста
Фото: Владимир Котмишев

В начале встречи они рассказали, что накануне, 27 сентября, представители КПРФ встретились с врио губернатора Дмитрием Азаровым и обсудили, в частности, вопрос о пересмотре мер социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

"В итоге на базе губернской думы формируется комиссия, куда войдут депутаты от каждой фракции, представители администрации губернатора и общественности", - сказал Алексей Лескин.

Михаил Матвеев добавил, что после решения о создании рабочей группы считает контрпродуктивным проводить в ближайшее время акции протеста.

"Вчера был выигран суд, который позволяет нам провести в ближайшую субботу демонстрацию и митинг на проспекте Ленина. На данный момент решено акцию не проводить. Но не прекратить акции протеста, а приостановить их на время деятельности рабочей группы, чтобы дать новому губернатору возможность без политизации этого процесса принять необходимые решения по возврату льгот пенсионерам. В том случае, если деятельность рабочей группы превратится "в говорильню", акции протеста возобновятся", - резюмировал Михаил Матвеев.

Также коммунисты очертили круг первоочередных вопросов, которые предстоит решать новому руководителю области. Валентин Романов отметил, что Дмитрию Азарову потребуются  хладнокровие, настойчивость и мужество, чтобы делом доказать, что он намерен помогать родному краю.

"Новому руководителю предстоит тяжелейшая работа в ближайший год, но, как говорится, поживем - увидим. Мы, коммунисты, готовы к диалогу, но словам не верим - верим только делам", - подчеркнул Валентин Романов.

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