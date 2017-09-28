Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста

В четверг, 28 сентября, в самарском горкоме КПРФ состоялась пресс-конференция самарских коммунистов. На вопросы журналистов ответили руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин, член фракции Михаил Матвеев, депутат тольяттинской думы Юрий Сачков, член КПРФ Валентин Романов.

В начале встречи они рассказали, что накануне, 27 сентября, представители КПРФ встретились с врио губернатора Дмитрием Азаровым и обсудили, в частности, вопрос о пересмотре мер социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

"В итоге на базе губернской думы формируется комиссия, куда войдут депутаты от каждой фракции, представители администрации губернатора и общественности", - сказал Алексей Лескин.

Михаил Матвеев добавил, что после решения о создании рабочей группы считает контрпродуктивным проводить в ближайшее время акции протеста.

"Вчера был выигран суд, который позволяет нам провести в ближайшую субботу демонстрацию и митинг на проспекте Ленина. На данный момент решено акцию не проводить. Но не прекратить акции протеста, а приостановить их на время деятельности рабочей группы, чтобы дать новому губернатору возможность без политизации этого процесса принять необходимые решения по возврату льгот пенсионерам. В том случае, если деятельность рабочей группы превратится "в говорильню", акции протеста возобновятся", - резюмировал Михаил Матвеев.

Также коммунисты очертили круг первоочередных вопросов, которые предстоит решать новому руководителю области. Валентин Романов отметил, что Дмитрию Азарову потребуются хладнокровие, настойчивость и мужество, чтобы делом доказать, что он намерен помогать родному краю.

"Новому руководителю предстоит тяжелейшая работа в ближайший год, но, как говорится, поживем - увидим. Мы, коммунисты, готовы к диалогу, но словам не верим - верим только делам", - подчеркнул Валентин Романов.