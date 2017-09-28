Новокуйбышевского автомобилиста осудили за неоднократное пьяное вождение и угон

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в угоне и пьяном вождении, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, дважды судимый за вождение в нетрезвом виде К. 20 мая 2017 г., опять будучи пьяным, сел за руль "девяносто девятой". А 19 июня 2017 г. нетрезвый К. управлял угнанной Lada Kalina, в результате чего его задержали сотрудники ДПС.
В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года и 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?