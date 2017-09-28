Новокуйбышевского автомобилиста осудили за неоднократное пьяное вождение и угон

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в угоне и пьяном вождении, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, дважды судимый за вождение в нетрезвом виде К. 20 мая 2017 г., опять будучи пьяным, сел за руль "девяносто девятой". А 19 июня 2017 г. нетрезвый К. управлял угнанной Lada Kalina, в результате чего его задержали сотрудники ДПС.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года и 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу не вступил.