"Лада" в овертайме уступила "Салавату Юлаеву" - 2:3

В четверг, 28 сентября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада " принимала на своем льду "Салават Юлаев".

В этом матче в воротах "Лады" впервые на своем льду сыграл голкипер Антон Красоткин. В первом периоде соперники не смогли открыть счет, хотя команды много атаковали и создали достаточно голевых моментов.

На 25-й минуте гости вышли вперед: Вячеслав Солодухин при игре в большинстве изменил траекторию броска Филипа Ларсена от синей линии - 0:1.

Но хозяева не сдались. Сначала на 35-й минуте Рафаэль Ахметов убежал один на один с Беном Скривенсом, но переиграть его не смог. А уже через минуту волжане отыгрались: Кирилл Капустин после сольного прохода выкатил шайбу под бросок Никите Филатову, и тот оказался точен - 1:1.

Этот счет продержался до середины третьего периода, когда Игорь Макаров вновь вывел "Салават Юлаев" вперед: Красоткин дважды спас хозяев, но помешать добивавшему шайбу уже в пустые ворота форварду не мог - 1:2. И вновь это случилось при игре уфимцев в большинстве.

Тем не менее тольяттинцев пропущенная шайба не сломила - волжане пошли вперед и очень быстро отыгрались. Кирилл Дьяков попал в "девятку" от синей линии - 2:2. А вскоре Егор Бабенко мог и вовсе вывести хозяев вперед, но после его броска шайба попала в штангу.

Игра перешла в овертайм, в котором уфимцы вырвали победу благодаря шайбе Артема Федорова - 2:3. Причем они вновь реализовали лишнего - в третий раз в трех попытках, сообщает официальный сайт "Лады".