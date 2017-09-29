В Самаре начали давать отопление

Учреждения социальной сферы в Самаре начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло дают там, где люди проводят круглые сутки или световой день: в больницах, домах ребенка, детских садах, домах инвалидов и так далее. По данным на 29 сентября, тепло есть уже в 334 социальных объектах.
Отопительный период должен начинаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже 8 градусов Цельсия.
Напомним, в этом году в Самаре проведен особенно масштабный ремонт теплотрасс - объем работ увеличился вдвое. Городские службы, ответственные за подготовку к сезону 2017-2018, продолжают готовиться к отопительному периоду.
Так, на территории Кировского района были организованы учения - тренировка по развертыванию передвижной модульной котельной на случай нештатных ситуаций в отопительный период. По "легенде" тренировки, в результате аварии на ведомственной котельной ФГУП "КБАС" прекращена подача тепла в многоквартирный дом по адресу Смышлявское шоссе, 1.
Для восстановления нарушенного теплоснабжения перед городскими службами ставится задача по оперативной доставке к месту аварии передвижного теплового центра, его транспортировке и развертыванию в районе аварии, а также по подаче тепла в дом.
"Мы делали поквартирный обход. Результат - и на вводе есть тепло, и батареи в подъезде греются, теплая вода пошла на весь дом. Службы на этом объекте отработают весь день. Это необходимо, чтобы уже сейчас предупредить и выявить возможные недостатки, которые можно устранить в оперативном порядке, а не тогда, когда на улице будет значительно холоднее", - прокомментировал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Всего в муниципалитете три подобных котельных на случай внештатных ситуаций с подачей тепла.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.