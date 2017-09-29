В Самаре начали давать отопление

Учреждения социальной сферы в Самаре начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло дают там, где люди проводят круглые сутки или световой день: в больницах, домах ребенка, детских садах, домах инвалидов и так далее. По данным на 29 сентября, тепло есть уже в 334 социальных объектах.

Отопительный период должен начинаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Напомним, в этом году в Самаре проведен особенно масштабный ремонт теплотрасс - объем работ увеличился вдвое. Городские службы, ответственные за подготовку к сезону 2017-2018, продолжают готовиться к отопительному периоду.

Так, на территории Кировского района были организованы учения - тренировка по развертыванию передвижной модульной котельной на случай нештатных ситуаций в отопительный период. По "легенде" тренировки, в результате аварии на ведомственной котельной ФГУП "КБАС" прекращена подача тепла в многоквартирный дом по адресу Смышлявское шоссе, 1.

Для восстановления нарушенного теплоснабжения перед городскими службами ставится задача по оперативной доставке к месту аварии передвижного теплового центра, его транспортировке и развертыванию в районе аварии, а также по подаче тепла в дом.

"Мы делали поквартирный обход. Результат - и на вводе есть тепло, и батареи в подъезде греются, теплая вода пошла на весь дом. Службы на этом объекте отработают весь день. Это необходимо, чтобы уже сейчас предупредить и выявить возможные недостатки, которые можно устранить в оперативном порядке, а не тогда, когда на улице будет значительно холоднее", - прокомментировал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Всего в муниципалитете три подобных котельных на случай внештатных ситуаций с подачей тепла.