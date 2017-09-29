С особым вниманием принимает пациентов госпиталь ветеранов

В Самарском областном госпитале ветеранов войн медицинскую помощь получают особенные пациенты. Профиль этого учреждения понятен из его названия. Многие ветераны и участники боевых действий — люди уже пожилые, а значит, нуждающиеся в дополнительном внимании и гериатрической помощи.
"Сегодня в Самарской области проживает около 70 тысяч человек, имеющих право обслуживаться в нашем учреждении, — рассказывает начальник Самарского областного госпиталя ветеранов войн Александр Каширин. — Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие узники концлагерей, участники боевых действий в "горячих" точках и ряд других категорий. Но кроме этих "профильных" категорий, госпиталь имеет возможность предоставлять медицинские услуги и другим гражданам, например, труженикам тыла, "чернобыльцам", ветеранам труда". Такие пациенты получают консультации, в том числе и в рамках выездных мероприятий, проходят обследования, лечатся стационарно. По основным профилям, к которым относится терапия, неврология, урология, хирургия — в госпитале открыто 324 койки.
Совсем недавно в рамках проекта "Территория заботы" открыто 60 коек гериатрического профиля. "Другое важнейшее направление работы — открытие паллиативных палат. Они предназначены для самых тяжелых соматических пациентов, исключая онкологический профиль. К концу этого года количество таких коек увеличится в Самарском областном госпитале ветеранов войн до 12" — уточняет Александр Каширин.
Реабилитация — еще один вид медицинской помощи, без которого не может обойтись гериатрия. На двадцати специализированных койках кардиологического профиля в госпитале проходят реабилитацию люди старше 60 лет, но продолжающие работать. В их числе пациенты, перенесшие операции на сердце и сосудах, инфаркты миокарда, имеющие другие кардиопатологии. Еще 12 коек открыто для больных неврологического профиля, поступающих сюда на реабилитацию после инсультов. Это позволяет не только продлить им жизни, но и удержать ее качество на определенном уровне. В научно-практическом противоболевом центре госпиталя организована медицинская помощь с участием врачей различных специальностей (невролога, нейрохирурга, рефлексотерапевта, психотерапевта, мануального терапевта, рентгенологов, травматолога-ортопеда и др.), что отвечает международным стандартам противоболевой помощи. Воздействия на боль обусловлены спецификой последствий огнестрельных ранений, закрытых травм черепа и ассоциированных с возрастом ишемических поражений головного мозга, дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночного столба, другими нейропатическими проявлениями болевого синдрома, характерными для инвалидов и участников боевых действий.
С 2013 года в госпитале работает отделение рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Врачи отделения активно пользуются внутрибольничной системой АС"Стационар". Все снимки имеют уникальные идентификационные номера и прикрепляются к электронной медицинской карте, что позволяет с любого рабочего места врача просмотреть серию снимков пациента. Отделение РКТ и МРТ принимает пациентов льготной категории граждан и другие категории граждан (по направлениям от лечебно-профилактических учреждений) со всей Самарской области. Наиболее активно направляют своих пациентов на высокотехнологические обследования ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3", ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника.
Дополнительно в госпитале действует отделение по оказанию платных медицинских услуг.
В отделении осуществляется обследование и лечение пациентов с заболеваниями терапевтического, неврологического, хирургического и урологического профилей. Эти направления современной практической медицины представлены в госпитале в виде самостоятельных клинических отделений, обладающих специалистами высокой квалификации и современным высокотехнологичным оборудованием.
Эффективный профессиональный контакт со всеми клиническими и параклиническими отделениями госпиталя — основа деятельности всего персонала, занятого оказанием платных медицинских услуг.
Они бережно относятся к психоэмоциональному состоянию пациента буквально с первых минут пребывания в отделении и стремятся обеспечить комплексное обследование в короткие сроки.
Всестороннее обследование производится с учетом индивидуальных особенностей пациента, его ритма жизни, бытовых привычек. Кстати, пациенты могут выбирать себе лечащего врача, ориентируясь на собственное мнение либо рекомендации и отзывы авторитетных личностей.
В отделении одноместные или двухместные палаты повышенной комфортности. Бытовые удобства являются дополнением к той домашней атмосфере, которую создает высококвалифицированный, внимательный и ответственный персонал.
Адрес: 443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43
Телефоны: 8 (846) 951-75-81 — приемная,
8 (846) 951-58-81 — регистратура,
8 (846) 951-45-99 — регистратура платных услуг
E-mail: mail@sokgvv.com
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!