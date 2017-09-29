С особым вниманием принимает пациентов госпиталь ветеранов

В Самарском областном госпитале ветеранов войн медицинскую помощь получают особенные пациенты. Профиль этого учреждения понятен из его названия. Многие ветераны и участники боевых действий — люди уже пожилые, а значит, нуждающиеся в дополнительном внимании и гериатрической помощи.

"Сегодня в Самарской области проживает около 70 тысяч человек, имеющих право обслуживаться в нашем учреждении, — рассказывает начальник Самарского областного госпиталя ветеранов войн Александр Каширин. — Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие узники концлагерей, участники боевых действий в "горячих" точках и ряд других категорий. Но кроме этих "профильных" категорий, госпиталь имеет возможность предоставлять медицинские услуги и другим гражданам, например, труженикам тыла, "чернобыльцам", ветеранам труда". Такие пациенты получают консультации, в том числе и в рамках выездных мероприятий, проходят обследования, лечатся стационарно. По основным профилям, к которым относится терапия, неврология, урология, хирургия — в госпитале открыто 324 койки.

Совсем недавно в рамках проекта "Территория заботы" открыто 60 коек гериатрического профиля. "Другое важнейшее направление работы — открытие паллиативных палат. Они предназначены для самых тяжелых соматических пациентов, исключая онкологический профиль. К концу этого года количество таких коек увеличится в Самарском областном госпитале ветеранов войн до 12" — уточняет Александр Каширин.

Реабилитация — еще один вид медицинской помощи, без которого не может обойтись гериатрия. На двадцати специализированных койках кардиологического профиля в госпитале проходят реабилитацию люди старше 60 лет, но продолжающие работать. В их числе пациенты, перенесшие операции на сердце и сосудах, инфаркты миокарда, имеющие другие кардиопатологии. Еще 12 коек открыто для больных неврологического профиля, поступающих сюда на реабилитацию после инсультов. Это позволяет не только продлить им жизни, но и удержать ее качество на определенном уровне. В научно-практическом противоболевом центре госпиталя организована медицинская помощь с участием врачей различных специальностей (невролога, нейрохирурга, рефлексотерапевта, психотерапевта, мануального терапевта, рентгенологов, травматолога-ортопеда и др.), что отвечает международным стандартам противоболевой помощи. Воздействия на боль обусловлены спецификой последствий огнестрельных ранений, закрытых травм черепа и ассоциированных с возрастом ишемических поражений головного мозга, дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночного столба, другими нейропатическими проявлениями болевого синдрома, характерными для инвалидов и участников боевых действий.

С 2013 года в госпитале работает отделение рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Врачи отделения активно пользуются внутрибольничной системой АС"Стационар". Все снимки имеют уникальные идентификационные номера и прикрепляются к электронной медицинской карте, что позволяет с любого рабочего места врача просмотреть серию снимков пациента. Отделение РКТ и МРТ принимает пациентов льготной категории граждан и другие категории граждан (по направлениям от лечебно-профилактических учреждений) со всей Самарской области. Наиболее активно направляют своих пациентов на высокотехнологические обследования ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3", ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница", ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника.

Дополнительно в госпитале действует отделение по оказанию платных медицинских услуг.

В отделении осуществляется обследование и лечение пациентов с заболеваниями терапевтического, неврологического, хирургического и урологического профилей. Эти направления современной практической медицины представлены в госпитале в виде самостоятельных клинических отделений, обладающих специалистами высокой квалификации и современным высокотехнологичным оборудованием.

Эффективный профессиональный контакт со всеми клиническими и параклиническими отделениями госпиталя — основа деятельности всего персонала, занятого оказанием платных медицинских услуг.

Они бережно относятся к психоэмоциональному состоянию пациента буквально с первых минут пребывания в отделении и стремятся обеспечить комплексное обследование в короткие сроки.

Всестороннее обследование производится с учетом индивидуальных особенностей пациента, его ритма жизни, бытовых привычек. Кстати, пациенты могут выбирать себе лечащего врача, ориентируясь на собственное мнение либо рекомендации и отзывы авторитетных личностей.

В отделении одноместные или двухместные палаты повышенной комфортности. Бытовые удобства являются дополнением к той домашней атмосфере, которую создает высококвалифицированный, внимательный и ответственный персонал.

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