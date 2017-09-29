Владимир Гутенев поздравил с 75-летием Самарский исследовательский университет им. Королева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев от имени Союза машиностроителей России и от себя лично поздравил коллектив, руководство и студенчество Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, всех выпускников и ветеранов Куйбышевского (Самарского) авиационного института с 75-летием со дня основания.

"За прошедшие годы самарский вуз стал ведущим университетом России, в состав которого, наряду с учебными институтами, специализированными факультетами и научно-исследовательскими центрами аэрокосмического профиля, вошли учебные заведения социально-гуманитарной, естественнонаучной и экономической направленности. Высокопрофессиональный научно-преподавательский состав и современная лабораторно-экспериментальная база позволяют университету не только готовить специалистов самых востребованных компетенций и выполнять прорывные научные исследования, но и внедрять их результаты непосредственно в практику. Примечательно, что в своей научно-исследовательской работе Самарский университет сегодня становится лидером в разработке самого широкого спектра современных надотраслевых технологий перспективных направлений", - отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что широко известна и международная деятельность Самарского университета - как в проведении совместных научных исследований, так и в интеграции в международную образовательную систему и реализацию программ двойного диплома: "Самой высокой оценки заслуживает работа университета по повышению роли и статуса инженерных профессий, пропаганде их среди молодежи, по продвижению проводимой Союзом машиностроителей России и Минобрнауки многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда".

Отдельные слова благодарности Владимир Гутенев передал ветеранам университета, снискавшим заслуженную мировую славу в развитии отечественной авиации и освоении космического пространства. "Искренне горжусь присвоенным мне званием "Почетный выпускник КуАИ-СГАУ" и твердо уверен в успешной реализации университетом государственной программы отбора и повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов - проекта 5-100", - резюмировал парламентарий.