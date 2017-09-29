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Образование Общество

Владимир Гутенев поздравил с 75-летием Самарский исследовательский университет им. Королева

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Архив «ВН»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев от имени Союза машиностроителей России и от себя лично поздравил коллектив, руководство и студенчество Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, всех выпускников и ветеранов Куйбышевского (Самарского) авиационного института с 75-летием со дня основания.

"За прошедшие годы самарский вуз стал ведущим университетом России, в состав которого, наряду с учебными институтами, специализированными факультетами и научно-исследовательскими центрами аэрокосмического профиля, вошли учебные заведения социально-гуманитарной, естественнонаучной и экономической направленности. Высокопрофессиональный научно-преподавательский состав и современная лабораторно-экспериментальная база позволяют университету не только готовить специалистов самых востребованных компетенций и выполнять прорывные научные исследования, но и внедрять их результаты непосредственно в практику. Примечательно, что в своей научно-исследовательской работе Самарский университет сегодня становится лидером в разработке самого широкого спектра современных надотраслевых технологий перспективных направлений", - отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что широко известна и международная деятельность Самарского университета - как в проведении совместных научных исследований, так и в интеграции в международную образовательную систему и реализацию программ двойного диплома: "Самой высокой оценки заслуживает работа университета по повышению роли и статуса инженерных профессий, пропаганде их среди молодежи, по продвижению проводимой Союзом машиностроителей России и Минобрнауки многопрофильной инженерной олимпиады для школьников "Звезда".

Отдельные слова благодарности Владимир Гутенев передал ветеранам университета, снискавшим заслуженную мировую славу в развитии отечественной авиации и освоении космического пространства. "Искренне горжусь присвоенным мне званием "Почетный выпускник КуАИ-СГАУ" и твердо уверен в успешной реализации университетом государственной программы отбора и повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов - проекта 5-100", - резюмировал парламентарий.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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