Ситуация с дольщиками "Березовки" подвисла из-за земли, оказавшейся в залоге у АСВ

Решение ситуации с дольщиками жилого массива "Березовка" под Тольятти уперлось в вопрос с земельным участком, оказавшимся в залоге Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, люди брали кредиты под внушительные проценты ради того, чтобы купить таунхаус или квартиру в многоквартирном доме, расположенном в этом "райском" местечке. Для погашения долгов продавали собственное жилье и машины, поверив обещаниям, что вот-вот все будет готово.

Но в апреле 2016-го была отозвана лицензия у ФиаБанка, в котором кредитовался застройщик Березовки - ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Залогом по кредитам выступала земля под строящимися домами.

ООО сейчас банкротится, строительство остановилось, а люди продолжают платить кредиты.

"В свое время застройщик целенаправленно отправлял нас в ФиаБанк. Там я в апреле 2015 года оформил кредит на 2,1 млн рублей на 10 лет под 21% годовых, - рассказал Алексей Куликов. - В месяц мне нужно выплачивать 41 тысячу рублей. Когда ИК "Недвижимость" обанкротился, мы подали документы на включение в реестр кредиторов, но попали лишь в четвертую очередь. Стало понятно, что ничего нам не светит. Между тем ситуация у нас сейчас сложилась патовая: у меня трое детей, жена в декрете, моя зарплата - 13 тысяч рублей, живем в съемном жилье. Я направил в АСВ, которое сейчас занимается всеми делами ФиаБанка, письмо с просьбой приостановить выплаты кредита в связи со сложившейся ситуацией, но получил отказ. Тогда я перестал платить кредит: для этого просто не хватало денег".

Этот шаг стал фатальной ошибкой. После череды устрашающих писем Агентство по страхованию вкладов пошло в атаку: обратилось в Автозаводский районный суд Тольятти с требованием обратить взыскание всех долгов семьи Куликовых на земельный участок и строящийся дом.

К счастью, суд, изучив документы, обратил внимание на то, что на данный момент Куликовы фактически не являются собственниками земли и дома, они заложены тому же ФиаБанку (а значит, ею распоряжается АСВ), а потому наложить на них взыскание невозможно.

Сейчас земля под Березовкой арестована, поэтому даже правительству Самарской области не удается помочь ее жителям.

На межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства при губернаторе Самарской области 13 июля дольщикам предложили создать жилищно-строительный кооператив на базе недостроенных многоквартирных домов, что позволит региональным властям заняться вопросом о завершении строительства Березовки.

Впрочем, и тут все может зайти в тупик из-за АСВ. Как сообщили в региональном минстрое, для создания ЖСК нужно согласие агентства. "Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, во избежании нарушения прав кредиторов АО "ФиаБанк", позиция по поводу предоставления согласия на создание жилищно-кредитного кооператива в Березовке будет сформирована после получения мнения кредиторов", - уточнили в минстрое в ответ на запрос.

На том же заседании комиссии представители администрации Ставропольского района сообщили, что есть инвестор, заинтересованный в застройке участка.

Но и эта информация оказалась не совсем верной. В ответ на письмо дольщиков в администрации Ставропольского района ответили следующее: "В июне 2016 года ООО "СК Евроальянс" рассматривало предложение ООО "СК Недвижимость" по инвестированию в части трехэтажных жилых домов. В реализации данного проекта возникли сложности в связи с невозможностью вывода земельного участка, на котором предполагалось строительство, из залога у Агентства по страхованию вкладов".

В случае решения вопроса по земельному участку "Евроальянс" готов вернуться к переговорам.

Пока эта проблема не может решиться даже на самом высоком уровне, в Тольятти продолжают страдать обычные люди.

Полиция также не заинтересована во вмешательстве в ситуацию: раз за разом силовики не находят состава преступления в действиях руководства ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость", которое взяло кредит под залог земли, а потом продало те же участки частным лицам. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.