Самарский детский сад №283 стал площадкой для инноваций

Воспитанники детского сада №283 "Солнечный город" основательно готовились к Дню города Самары. На заключительном празднике с участием детей и родителей "Венок дружбы" побывала корреспондент Волга Ньюс.
Второй год темой осеннего праздника становится дружба народов, знакомство с различными национальностями, живущими в Поволжье.
Во дворе садика - дети, родители, бабушки, многие в русских, татарских, чувашских, мордовских, армянских национальных костюмах. На площадке возле сцены - столы с национальными угощениями. Представители разных народов - дети и взрослые - выходят на сцену, читают стихи, поют, танцуют. Кульминация праздника - выступление группы сотрудников детсада под "Самара-городок" и "Кадриль". В финале все гости и участники праздника образуют разноцветный хоровод, потом фотографируются на память и пробуют национальные блюда.
"У нас три кита: дети, воспитатели, родители, - объясняет заведующая детским садом О.Н.Пичкурова. - Замечательно работает родительский комитет во главе с Марией Александровной Марковой, родительская группа в сети "ВКонтакте". Сейчас пришли новые 60 малышей, а это почти 120 родителей. Многие уже шьют костюмы, готовят угощение, репетируют танцы и песни".
Вся проектная деятельность детского сада выстроена в интерактивной форме: здесь нет "зрителей" - каждый родитель, занятый в проекте, участвует в воспитании детей. Эта работа не осталась незамеченной в педагогическом сообществе Самары. "Солнечный город" на три года стал экспериментальной научно-методической площадкой СГСПУ по теме "Реализация воспитательной системы дошкольного образовательного учреждения по формированию этнокультурной компетенции для детей дошкольного возраста". Научное руководство проектом взяла на себя заведующая кафедрой психологии и социальной педагогики СГСПУ С.А.Севенюк.
В ноябре "Солнечному городу" исполняется 9 лет. "Мы развиваем творческие способности не только у детей. Моя задача - помочь раскрыться каждому воспитателю. Они у нас - очень творческие воспитатели. Педагог высшей категории Галина Александровна Быстрова - воспитатель подготовительной группы, профессиональный художник, дизайнер, - рассказывает О.Н.Пичкурова. - Родители и дети ее обожают".
В творческой атмосфере "Солнечного города" дети не только получают дошкольное образование, они становятся раскованными и коммуникабельными. "Сейчас у всех - масса гаджетов, и главная подростковая проблема - неумение общаться. А наши дети сразу собирают вокруг себя компании и на школьных линейках как солисты выступают", - говорит Ольга Николаевна.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html