Самарский детский сад №283 стал площадкой для инноваций

Воспитанники детского сада №283 "Солнечный город" основательно готовились к Дню города Самары. На заключительном празднике с участием детей и родителей "Венок дружбы" побывала корреспондент Волга Ньюс.

Второй год темой осеннего праздника становится дружба народов, знакомство с различными национальностями, живущими в Поволжье.

Во дворе садика - дети, родители, бабушки, многие в русских, татарских, чувашских, мордовских, армянских национальных костюмах. На площадке возле сцены - столы с национальными угощениями. Представители разных народов - дети и взрослые - выходят на сцену, читают стихи, поют, танцуют. Кульминация праздника - выступление группы сотрудников детсада под "Самара-городок" и "Кадриль". В финале все гости и участники праздника образуют разноцветный хоровод, потом фотографируются на память и пробуют национальные блюда.

"У нас три кита: дети, воспитатели, родители, - объясняет заведующая детским садом О.Н.Пичкурова. - Замечательно работает родительский комитет во главе с Марией Александровной Марковой, родительская группа в сети "ВКонтакте". Сейчас пришли новые 60 малышей, а это почти 120 родителей. Многие уже шьют костюмы, готовят угощение, репетируют танцы и песни".

Вся проектная деятельность детского сада выстроена в интерактивной форме: здесь нет "зрителей" - каждый родитель, занятый в проекте, участвует в воспитании детей. Эта работа не осталась незамеченной в педагогическом сообществе Самары. "Солнечный город" на три года стал экспериментальной научно-методической площадкой СГСПУ по теме "Реализация воспитательной системы дошкольного образовательного учреждения по формированию этнокультурной компетенции для детей дошкольного возраста". Научное руководство проектом взяла на себя заведующая кафедрой психологии и социальной педагогики СГСПУ С.А.Севенюк.

В ноябре "Солнечному городу" исполняется 9 лет. "Мы развиваем творческие способности не только у детей. Моя задача - помочь раскрыться каждому воспитателю. Они у нас - очень творческие воспитатели. Педагог высшей категории Галина Александровна Быстрова - воспитатель подготовительной группы, профессиональный художник, дизайнер, - рассказывает О.Н.Пичкурова. - Родители и дети ее обожают".

В творческой атмосфере "Солнечного города" дети не только получают дошкольное образование, они становятся раскованными и коммуникабельными. "Сейчас у всех - масса гаджетов, и главная подростковая проблема - неумение общаться. А наши дети сразу собирают вокруг себя компании и на школьных линейках как солисты выступают", - говорит Ольга Николаевна.