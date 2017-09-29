Команда Самарской области стала абсолютным чемпионом по итогам конкурса РАНХиГС

В пятницу, 28 сентября, в президентской академии при РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) завершилось обучение и состоялась защита итоговых проектов по образовательной программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".

В нем участвовали представители из 25 субъектов Российской Федерации, в том числе и команда из Самарской области в составе представителей органов исполнительной власти, муниципальных органов, а также организаций, отвечающих за развитие инвестиционной деятельности региона.

Организатор обучения - Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина. Программа разработана и реализуется РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и командой консалтинговой компании Ward Howell.

Важным этапом обучения является обмен успешными российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции.

В ходе обучения самарской командой был разработан проект "Создание конкурентных условий для ведения легального бизнеса". Он представляет собой план действий по сокращению сектора теневой экономики на примере Самарской области.

В презентации к проекту проведен анализ доли теневой экономики по видам деятельности. Реализация проекта позволит улучшить бизнес-климат в регионе, снизить уровень недобросовестной конкуренции, повысить социальную ответственность. Также в результате реализации проекта возможно снижение уровня теневой экономики в три раза.

Проект защищали врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев, первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов, руководитель департамента развития предпринимательства Ирина Титова, исполнительный директор НО "Агентство по привлечению инвестиций" Игорь Короткий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрий Славецкий.

По итогам защиты проектов единогласным решением экзаменационной комиссии, возглавляемой ректором РАНХиГС Владимиром Мау, Самарская область стала абсолютным чемпионом с проектом "Создание конкурентных условий для ведения легального бизнеса".