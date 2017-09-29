В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

В четверг, 28 сентября, в с. Владимировка Безенчукского района горели частный дом и надворные постройки на площади в 250 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:25. Четыре человека с применением двух спецмашин ликвидировали пожар в 1:41.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.