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Баскетбол Спорт

Во втором матче Суперлиги БК "Самара" уступил БК "Темп-СУМЗ" из Ревды - 67:77

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором матче Суперлиги, прошедшем 29 сентября в Ревде, БК "Самара" уступила местному БК "Темп-СУМЗ-УГМК" - 67:77.

Информация об этом появилась в день игры на странице самарского баскетбольного клуба в Twitter.

Как сообщается на официальном сайте БК "Самара", всего за последние четыре сезона команды провели друг с другом 16 официальных матчей. 11 матчей остались за самарской командой. Хотя в прошлом сезоне положительная в целом статистика была немного подпорчена: ревдинцы нанесли "Самаре" два обиднейших поражения, причем оба - в "МТЛ Арене". 

Предпоследняя встреча соперников завершилась в пользу самарцев: в рамках "Финала четырех" Кубка РФБ они уверенно переиграли "заводчан" - 85:62.

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