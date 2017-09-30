Самарский проект "Доступный пляж" прошел очередной этап всероссийского конкурса

Самарский проект "Доступный пляж" участвует во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", который организован Министерством строительства РФ. Цель конкурса — провести отбор лучших проектов в сфере комфортной городской среды.

Проект "Доступный пляж", который разрабатывался еще в 2012 г. при участии нынешнего врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возглавлявшего тогда мэрию Самары, был заявлен в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Самарский проект был отмечен на федеральном уровне и прошел очередной этап конкурса, являясь серьезным претендентом на победу.

"Цель конкурса — мотивировать регионы делать хорошие проекты и тиражировать лучшие практики в регионах России. Конкурс продлится полгода, уже в конце февраля лучшие проекты будут занесены в федеральный реестр лучших практик", — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По словам министра, включение региональных проектов в федеральный реестр лучших практик по итогам конкурса будет влиять на рейтинг региона по выполнению приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Подведение итогов конкурса состоится в феврале 2018 г., и лучшие муниципальные практики будут включены в федеральный реестр, проекты из которого будут тиражироваться на всю страну.