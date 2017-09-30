Самарский проект "Доступный пляж" прошел очередной этап всероссийского конкурса

Самарский проект "Доступный пляж" участвует во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", который организован Министерством строительства РФ. Цель конкурса — провести отбор лучших проектов в сфере комфортной городской среды.
Проект "Доступный пляж", который разрабатывался еще в 2012 г. при участии нынешнего врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возглавлявшего тогда мэрию Самары, был заявлен в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".
Самарский проект был отмечен на федеральном уровне и прошел очередной этап конкурса, являясь серьезным претендентом на победу.
"Цель конкурса — мотивировать регионы делать хорошие проекты и тиражировать лучшие практики в регионах России. Конкурс продлится полгода, уже в конце февраля лучшие проекты будут занесены в федеральный реестр лучших практик", — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
По словам министра, включение региональных проектов в федеральный реестр лучших практик по итогам конкурса будет влиять на рейтинг региона по выполнению приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Подведение итогов конкурса состоится в феврале 2018 г., и лучшие муниципальные практики будут включены в федеральный реестр, проекты из которого будут тиражироваться на всю страну.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.