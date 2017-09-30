Игру "Крыльев Советов" с "Факелом" рассудит Алексей Матюнин

Назначены арбитры на матчи 17 тура ФОНБЕТ-Первенства России. Игру "Факел" - "Крылья Советов", которая состоится в субботу, 7 октября, в 19:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: Алексей Матюнин (Москва) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор – Владимир Гамеев (Протвино).
При судействе Матюнина самарская команда провела три игры в Чемпионате России и три в ФНЛ. Самарцы трижды сыграли вничью, дважды проиграли и лишь однажды одержали победу.
Последние комментарии
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!