Отопительный сезон в Самаре начался раньше срока

В субботу, 30 сентября, в региональной столице официально начался отопительный сезон.

При этом уже в последний рабочий день недели по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована подача тепла в дома самарцев.

По состоянию на вечер, 29 сентября, тепло было уже в 611 многоквартирных домах. Планируется, что в первый день официального старта отопительного периода еще около трех тыс. домов будут обеспечены теплом.

29 сентября отапливались порядка половины школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Причем отдельно стоящие здания системы здравоохранения подключены уже на 76,5%.

Необходимо подчеркнуть, что оперативная подача тепла стала возможной в том числе благодаря выполнению дополнительного объема работ по перекладке теплосетей. В 2017 году план перекладок составляет свыше 23 тысяч п. м.

В настоящее время на объектах, которым тепло уже подается, ресурсные организации следят за обеспечением гидравлических и температурных режимов. Согласно технологическим условиям подача тепла будет происходить постепенно. Планируется, что в течение ближайших двух недель отопление будет во всех жилых домах и учреждениях города.

В дальнейшем по вопросам теплоснабжения самарцы могут обращаться в том числе и на телефоны "горячей линии", о которых будет сообщено дополнительно.