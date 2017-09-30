Отопительный сезон в Самаре начался раньше срока

В субботу, 30 сентября, в региональной столице официально начался отопительный сезон.
При этом уже в последний рабочий день недели по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована подача тепла в дома самарцев.
По состоянию на вечер, 29 сентября, тепло было уже в 611 многоквартирных домах. Планируется, что в первый день официального старта отопительного периода еще около трех тыс. домов будут обеспечены теплом.
29 сентября отапливались порядка половины школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Причем отдельно стоящие здания системы здравоохранения подключены уже на 76,5%.
Необходимо подчеркнуть, что оперативная подача тепла стала возможной в том числе благодаря выполнению дополнительного объема работ по перекладке теплосетей. В 2017 году план перекладок составляет свыше 23 тысяч п. м.
В настоящее время на объектах, которым тепло уже подается, ресурсные организации следят за обеспечением гидравлических и температурных режимов. Согласно технологическим условиям подача тепла будет происходить постепенно. Планируется, что в течение ближайших двух недель отопление будет во всех жилых домах и учреждениях города.
В дальнейшем по вопросам теплоснабжения самарцы могут обращаться в том числе и на телефоны "горячей линии", о которых будет сообщено дополнительно.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.