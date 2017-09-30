16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой над "Зенитом-2" "Крылья Советов" победили "Зенит-2" - 1:0 Игру "Крыльев Советов" с "Факелом" рассудит Алексей Матюнин "Крылья Советов" не смогли доказать вину подрядчика в плохом состоянии поля Виталий Мутко: "Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" победили "Зенит-2" - 1:0

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 280
Версия для печати

В субботу, 30 сентября, в матче 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3076 зрителей, обыграли "Зенит-2" из Санкт-Петербурга – 1:0. На матче присутствовал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

На 11-й минуте гости получили отличный шанс повести в счете. Евгений Конюхов нарушил правила на Андрее Панюкове, и арбитр указал на "точку". Пенальти исполнил сам пострадавший. Голкипер самарцев вытащил мяч в левом от себя углу.

Спустя 19 минут самарцы смогли забить. Красивый удар ножницами в падении метров с 11 нанес Сергей Корниленко. Мяч залетел в ближний угол и хозяева открыли счет – 1:0.

До конца встречи цифры на табло не изменились. С минимальным счетом "Крылья" одержали победу над "Зенитом-2" и сократили отставание в таблице от красноярского "Енисея", который теперь опережает команду Андрея Тихонова всего на одно очко.

Следующий матч "Крылья" проведут 7 октября. На выезде в Воронеже самарцы сыграют против "Факела". Начало встречи - в 19:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:56 Состав "Крыльев Советов" может пополнить полузащитник турецкого "Газиантепспора" Сергей Кисляк

Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:55 "Крылья Советов": беспорядки в Оренбурге спровоцировали правоохранители

Ждём-не дождёмся ответного визита

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:54 "Крылья Советов" оштрафовали за использование фанатами пиротехники во время матча с "Оренбургом"

Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.

kfn mkk 29 мая 2017 13:12 СМИ: Вадим Скрипченко покинет "Крылья Советов"

зря!

Аристарх Андреев 15 марта 2017 08:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Фото на сайте

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

"Крылья" с минимальным счетом обыграли "Тамбов"

"Крылья" с минимальным счетом обыграли "Тамбов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1