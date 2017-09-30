"Собака" назвала самых известных людей региона: смотрим видео

В субботу, 30 сентября, в самарской филармонии прошло награждение победителей номинантов премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти". Награждение в этом году проходит уже в седьмой раз. Победители определены в десяти номинациях.

На церемонии премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти" по версии журнала "СМР.Собака.ru" собралось много гостей. Одни из них, Роман Мнацаканов, рассказал корреспонденту Волга Ньюс, кого он пришел поддержать:"Я болею за Ирину Козаченко, потому что мы друзья".

Одни из номинантов — Ольга Чубарова из Cheese People и Алла Четаева из Bajinda Behind The Enemy Lines создали неординарный женский электронный дуэт.

Ювелирная студия Echo: "Мы заключаем истории в ювелирные изделия"

Команда талантливых ювелиров из Тольятти сменила название и получила одно из десяти "российских" приглашений принять участие в премиальной профессиональной выставке International Jewelry London. Каждое изделие, созданное в Echo, — это история и для мастеров, и для заказчика.

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Евгений Козаченко пришел на церемонию, чтобы поддержать свою жену. Проект Ирины — мобильный бар "Коза Тапас". "Мобильный бар — очень удобный формат, который позволяет всегда находиться на пике вдохновения. Успех моей концепции кроется в деталях — тапас всегда рады на вечеринках и деловых встречах, а сочетание вкусов дает возможность постоянно удивлять", — рассказывала основательница проекта.

Мы поинтересовались у Евгения, также ли вкусно готовит его супруга дома. "Дома даже лучше! Но я должен признаться честно, что она готовит также для всех наших гостей".

Ольга Шелест: "Благодарю своего сына, что я стала сильной"

Одна из участниц — Ольга Шелест, заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области возглавила общественное движение "Еноты", которое занимается поисками приемных родителей для брошенных детей и сирот. Благодаря старанием Ольги в прошлом году свои семьи нашли одиннадцать детей, а в этом уже двадцать три ребенка.

Ирина Учава и Ирен Мишель: "Чтобы стать известными в городе, надо быть талантливыми, как мы"

Женщины всем пожелали счастья, и отметили, что все участники достойны победы.

Ирина Козаченко. Номинация "Лайфстайл". Ей принесли популярность тапасы. Ирина призналась, что перед мероприятием сделала их и вложила секретный ингредиент — любовь.

Александр Калсанов: "За нашу медицину уже не стыдно. Я рад, что власти повернулись к нам лицом"

Регина Дрозд: "Я рада, что нас знакомят с героями нашего времени и нашего города".

Первый победитель в номинации "Наука" — Александр Колсанов. Профессор, директор Института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ, руководит командой, создающей уникальные разработки в сфере IT–медицины: система планирования и контроля операций "Автоплан", в которой используется сочетание технологий 3D-визуализации и дополненной реальности в подготовке и проведении операций.

В номинации "Бизнес" победил Евгений Реймер, основатель и генеральный директор Milimon Family. "Самаре должно быть вкусно!"

Дарья Дмитриева одержала победу в номинации "Спорт". Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и лидер гандбольного клуба "Лада" в этом году получила титул "Самый ценный игрок чемпионата России". На церемонии Дарья отсутствует, так как находится на сборах.

Лера Худяева, лучшая модель Поволжских сезонов Александра Васильева, первая из самарских моделей, попавшая на страницы российского Vogue, стала победительницей в номинации "Мода". Девушка не смогла сама принять участие в церемонии награждения, приз за нее получила ее мама, которая очень гордиться заслугами дочери.

Победительницей в номинации "Лайфстайл" стала Дарья Ганюшкина — "Самара должна быть модной". Дарья создала собственную школу визажа GG Make-up.

Номинант в "Социальной сфере" — городское волонтерское объединение "ЛиС". Организаторы самого масштабного городского волонтерского объединения, активно занимающегося помощью бездомным кошкам и собакам первыми в Поволжье создали единую донорскую базу для животных, которой пользуются все ветеринарные клиники города и области. На вручении премии участники признались, что на них впервые обратили внимание.

В этом году в Самаре нет номинации "Искусство". Сергей Баландин, куратор галереи "Виктория", призвал открывать больше галерей.

Номинантом в категории "Еда" стала Ольга Бахитова, владелица кофейни Cup to Cup & Гастрономическое кафе Тне суп.

"Прорыв года" — Ирина Михайловская, руководитель проекта "Аврора Молл": "Мы еще удивим вас"

Номинация "Музыка" - Ice Hokku, совместный проект Юлии Гарниц и Антона Дмитриева.

Итоги "ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти"