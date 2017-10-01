Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем пожилого человека

В воскресенье, 1 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области по случаю Международного дня пожилых людей.
"Сегодня, в Международный день пожилых людей, мы традиционно отдаем дань уважения представителям старшего поколения, тем, кто наиболее близок и дорог нам. Мы чествуем ветеранов войны и труда, своих учителей, наставников, наших дорогих дедушек и бабушек, выражаем им сердечную признательность за все, что они сделали для нас, для нашей Отчизны. На их долю выпало немало суровых испытаний. Слова бессильны выразить нашу благодарность ветеранам, проявившим героизм на фронте и в тылу, поднявшим экономику страны после окончания войны, создавшим фундамент для дальнейшего развития России", — говорится в поздравлении.
"Поддержка пожилых людей относится к приоритетным направлениям социальной политики регионального правительства. Наш долг сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окружены заботой, вниманием и человеческим теплом", — отметил Дмитрий Азаров.
"Уважаемые ветераны! Самарской области очень нужен ваш огромный жизненный и профессиональный опыт, ваша мудрость и стремление сохранить живую связь поколений. Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим ваши заслуги перед страной и областью. Проявленные вами стойкость, мужество, самоотверженность и любовь к Родине — это самое ценное наследие, которое мы обязаны передать нашим детям, внукам и потомкам. От всего сердца желаю вам, вашим семьям, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", — пожелал врио губернатора.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.