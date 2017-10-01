На железнодорожном вокзале Самары скончался пожилой мужчина

В воскресенье, 1 октября, примерно в 13:30 в тоннеле железнодорожного вокзала станции Самара скончался пожилой мужчина. Об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.
Как сообщил Виталий Лащенко, со слов очевидцев и согласно камерам видеонаблюдения установлено, что пожилой мужчина двигался по тоннелю железнодорожного вокзала станции Самара по направлению к выходу на привокзальную площадь.
В какой-то момент он остановился, облокотился на стену тоннеля и через несколько секунд опустился вдоль стены на пол. После этого он перестал подавать признаки жизни и реагировать на обращавшихся к нему прохожих.
О произошедшем один из прохожих сообщил дежурившим на вокзале сотрудникам полиции. Стражи порядка поспешили к месту происшествия и обнаружили труп пожилого мужчины.
"По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой, в первую очередь, предстоит установить личность умершего и причины смерти", — сообщил Виталий Лащенко.
Ход процессуальной проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат