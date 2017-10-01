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На ж/д вокзале в Самаре скончался декан факультета горного дела Белгородского госуниверситета

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ж/д вокзале в Самаре скончался 67-летний житель города Белгорода, декан факультета горного дела и природопользования Белгородского государственного университета, который направлялся в Оренбургскую область на научную конференцию.

В Самаре у него была пересадка с поезда на поезд, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

Напомним, что 1 октября примерно в 13:30, со слов очевидцев и согласно камерам видеонаблюдения, шедший по тоннелю железнодорожного вокзала Самары к выходу на привокзальную площадь мужчина в какой-то момент остановился, облокотился на стену тоннеля и через несколько секунд опустился вдоль стены на пол. После этого он перестал подавать признаки жизни. На обращения прохожих не реагировал.

Один из прохожих сообщил об этом дежурившим на вокзале полицейским. Стражи порядка поспешили к месту происшествия, но застали мужчину мертвым.

По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой была установлена личность скончавшегося мужчины.

"Кроме того, проверкой установлено, что указанный гражданин имел заболевания сердца, ранее переносил инфаркт, так что в качестве основной причины смерти теперь рассматривается естественная смерть, вызванная состоянием здоровья, — сообщил Виталий Лащенко. — Родственники умершего извещены о случившемся".

Окончательные выводы будут сделаны по результатам процессуальной проверки, проведение которой  находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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