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Суды Происшествия

В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувшей неделе в Кировском райсуде был вынесен приговор 58-летнему жителю Самары Леониду Малашковичу, которого федеральный судья Илья Родомакин признал виновным в мошенничестве в крупном размере при получении государственных выплат.

Фото: ru.wikipedia.org

Как сообщила областная прокуратура, судом установлено, что мужчина путем обмана получил удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, при этом фактически никогда работы в зоне отчуждения не выполнял. На основании сфальсифицированных документов  с 2003 по 2017 год ему удалось получить из казны более 1 млн рублей.

Государственный обвинитель добился признания Малашковича виновным, и тому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.

Следует отметить, что за два последних года только в Кировском райсуде за аналогичные преступления были осуждены еще шесть человек. И сценарий аферы - у всех один и тот же. Например, 55-летний Наиль Гизатов еще "в 1998 году подал заявление в Главное управление труда администрации Самарской области и на основании заявления, письма и справки от завода "Прогресс" незаконно и необоснованно получил удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС как сотруднику летно-подъемного состава гражданской авиации, привлеченному в период 1986-1987 годы для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения…".

Все осужденные свою вину признали, частично погасили причиненный государству ущерб и получили условные сроки - два-три года.

Массовое разоблачение лжечернобыльцев началось в прошлом году, когда в УФСБ по Самарской области поступило заявление о мошенничестве, совершенном cамарским летчиком. Как установили проверяющие, пилоты, механики и штурманы летного отряда авиапредприятия, узнавая друг от друга о возможности получения выплат, поспешили воспользоваться фальшивыми документами.

Дальнейшая проверка показала массовость такого мошенничества. По словам источника, знакомого с ситуацией, правоохранители уже возбудили не менее 100 уголовных дел.

В пресс-службе УФСБ и министерстве социально-демографической и семейной политики подтверждают сложившуюся ситуацию и призывают граждан, незаконно пользующихся государственной материальной поддержкой, добровольно от нее отказаться и возместить причиненный бюджету ущерб.

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