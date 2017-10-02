В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

На минувшей неделе в Кировском райсуде был вынесен приговор 58-летнему жителю Самары Леониду Малашковичу, которого федеральный судья Илья Родомакин признал виновным в мошенничестве в крупном размере при получении государственных выплат.

Как сообщила областная прокуратура, судом установлено, что мужчина путем обмана получил удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, при этом фактически никогда работы в зоне отчуждения не выполнял. На основании сфальсифицированных документов с 2003 по 2017 год ему удалось получить из казны более 1 млн рублей.

Государственный обвинитель добился признания Малашковича виновным, и тому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.

Следует отметить, что за два последних года только в Кировском райсуде за аналогичные преступления были осуждены еще шесть человек. И сценарий аферы - у всех один и тот же. Например, 55-летний Наиль Гизатов еще "в 1998 году подал заявление в Главное управление труда администрации Самарской области и на основании заявления, письма и справки от завода "Прогресс" незаконно и необоснованно получил удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС как сотруднику летно-подъемного состава гражданской авиации, привлеченному в период 1986-1987 годы для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения…".

Все осужденные свою вину признали, частично погасили причиненный государству ущерб и получили условные сроки - два-три года.

Массовое разоблачение лжечернобыльцев началось в прошлом году, когда в УФСБ по Самарской области поступило заявление о мошенничестве, совершенном cамарским летчиком. Как установили проверяющие, пилоты, механики и штурманы летного отряда авиапредприятия, узнавая друг от друга о возможности получения выплат, поспешили воспользоваться фальшивыми документами.

Дальнейшая проверка показала массовость такого мошенничества. По словам источника, знакомого с ситуацией, правоохранители уже возбудили не менее 100 уголовных дел.

В пресс-службе УФСБ и министерстве социально-демографической и семейной политики подтверждают сложившуюся ситуацию и призывают граждан, незаконно пользующихся государственной материальной поддержкой, добровольно от нее отказаться и возместить причиненный бюджету ущерб.