В Самаре прошла конференция для офтальмологов

На встречу собрались более 70 специалистов со всей области, которые смогли познакомиться с современными достижениями отечественной офтальмологии, обсудить актуальные проблемы, встречающиеся в практике, а также поприсутствовать на открытии нового профильного лечебного учреждения.

Научная конференция была посвящена одной из острых сегодня тем - "Остановите близорукость". Высокую степень ее актуальности можно оценить по числу участников - их собралось гораздо больше, чем планировали организаторы: более 70 представителей медицинского сообщества со всей области.

"Сегодняшняя конференция и обмен мнениями стали очень полезными всем ее участникам, - рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии СамГМУ, главный детский офтальмолог Минздрава России по ПФО и главный внештатный специалист по детской офтальмологии Минздрава Самарской области, главный врач "Самарской офтальмологической клиники", на базе которой и состоялась встреча, Ольга Жукова. - В числе основных задач конференции - методическая помощь офтальмологам не только Самары, но и Новокуйбышевска, Чапаевска, Красного Яра и других территорий региона. Программа встречи сформирована из докладов о факторах развития близорукости, обзора наиболее эффективных методов профилактики. Также мы с удовольствием познакомили наших гостей с клиникой, рассказали о наших возможностях. Надеюсь, эта первая встреча положит начало длительному и плодотворному сотрудничеству", - отметила Ольга Жукова.

Конференция стала первой встречей профессионалов на базе этой клиники, в дальнейшем же планируется, что подобные встречи станут регулярными. На них специалисты клиники будут знакомить коллег с современными достижениями отечественной офтальмологии и с собственными разработками.

Что же касается самой клиники, то она является универсальным лечебным учреждением. Здесь на высоком уровне могут оказывать помощь пациентам разного возраста, хотя приоритетным направлением работы является все-таки детская офтальмология.

По словам Ольги Жуковой, потребность в детской офтальмологической помощи в Самарской области велика, поэтому имеющиеся учреждения не всегда справляются с потоком пациентов. Открытие новой профильной клиники позволит частично снять эту проблему. Штат клиники укомплектован самыми опытными специалистами высокой квалификации, готовыми оказывать широкий спектр офтальмологической помощи людям любого возраста.

Стоит отметить, что в открывшемся учреждении нашли отражение крепкие традиции самарской офтальмологической школы. "Мне посчастливилось в самом начале трудового пути общаться лично с нашим прославленным земляком Тихоном Ивановичем Ерошевским, перенимать его уникальный и бесценный опыт, - вспоминает главный врач. - Кроме того, я выросла в семье потомственных офтальмологов, поэтому мне важно сохранить крепкие традиции самарской офтальмологии, которым я остаюсь верна до сих пор. А заключаются они в золотом правиле: главное - пациент. И, конечно, к этим традициям мы добавляем современные достижения офтальмологической науки, которая за последние годы шагнула далеко вперед".

Одной из методик, активно внедренных в клинике, является безоперационное лечение косоглазия. Этот метод применяется в России не так давно - около десяти лет. По нему работают несколько клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а теперь и Самары. Его суть заключается в применении инъекций специального препарата, который вводится в глазные мышцы. Процедура проводится в условиях операционной и требует специальных знаний и навыка. Ольга Жукова освоила эту методику и готова применять ее на практике. Это позволит избавить пациентов "Самарской офтальмологической клиники" от разрезов, пересечений мышц и наложения швов при лечении косоглазия.

Возвращаясь к приоритетному направлению работы клиники - детской офтальмологии, - стоит отметить, что комплекс услуг для маленьких пациентов здесь всеобъемлющ. "Мы можем оказывать и консервативную, и хирургическую помощь, проводить лечение острых и хронических заболеваний, лечить близорукость, любые формы косоглазия, хронические заболевания сетчатки глаза, зрительного нерва, оперировать патологию век, и это далеко не полный перечень наших возможностей, - поясняет Ольга Жукова. - Кроме того, мы вплотную занимаемся лечением врожденных дакриоциститов. Сегодня наша клиника - единственное в Самаре коммерческое лечебное учреждение, где проводится эта процедура квалифицированно и в комфортных условиях для маленьких пациентов".

Оборудование, которым оснащено медицинское учреждение, отвечает всем современным требованиям: авторефрактометры, средства подбора сложной коррекции, налобные офтальмоскопы, щелевые лампы, ультразвуковая диагностика - словом, здесь есть все, что необходимо для правильной диагностики заболеваний.

Люди старшего возраста также могут получить в клинике полный перечень профильных услуг. "При необходимости провести хирургическое лечение взрослым мы взаимодействуем с ведущими учреждениями нашего города и направляем наших пациентов к лучшим хирургам области, обеспечивая комфортное дооперационное и послеоперационное ведение. Также мы оперируем взрослым не только катаракту, но и патологию век, патологию слезных органов".

В клинике применяется система скидок, в частности, на курсовое лечение с применением различных процедур - до 40% от стоимости каждой отдельной процедуры. Действуют здесь и скидки на очки. Огромный выбор детских оправ - более 600 вариантов - порадует самого взыскательного клиента. Также здесь изготавливают высокоточные линзы по современным технологиям.

Мощность клиники рассчитана на прием более тысячи пациентов в месяц.



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Адрес клиники: ул. Антонова-Овсеенко, 59б

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