Областной минфин возглавил Андрей Прямилов

В понедельник, 2 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках мероприятия от занимаемой должности был освобожден врио главы минфина Сергей Кандеев, занимавший пост более пяти лет.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Кандеева за работу в правительстве и в качестве нового главы министерства управления финансами представил Андрея Прямилова. Он приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.
Напомним, Андрей Прямилов с 2006-го по 2008-й и с 2010-го по 2015 г. являлся руководителем департамента финансов администрации Самары.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.