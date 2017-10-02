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Облправительство Власть и политика

Областной минфин возглавил Андрей Прямилов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Архив «ВН»

В рамках мероприятия от занимаемой должности был освобожден врио главы минфина Сергей Кандеев, занимавший пост более пяти лет.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Кандеева за работу в правительстве и в качестве нового главы министерства управления финансами представил Андрея Прямилова. Он приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

Напомним, Андрей Прямилов с 2006-го по 2008-й и с 2010-го по 2015 г. являлся руководителем департамента финансов администрации Самары.

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