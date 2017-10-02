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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров взял под контроль подачу тепла в дома и на соцобъекты

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве региона. Речь шла о решении текущих оперативных задач, в том числе по ряду финансовых вопросов.

Фото: Светлана Осьмачкина

Один из самых актуальных вопросов сегодня - начало отопительного сезона. Дмитрий Азаров потребовал уделить первоочередное внимание подаче тепла в социальные объекты и в жилые дома.

Руководитель области напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов, а также поручил врио председателя правительства Александру Нефедову и врио министра энергетики и ЖКХ Сергею Крайневу контролировать эту работу и при необходимости подключаться к решению проблем лично.

Например, в одном из районов области из-за долгов за газ подключение тепла было под вопросом, но благодаря переговорам главы региона с представителями Газпрома подача топлива была включена без немедленной оплаты.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона призвал всех максимально сконцентрироваться на выполнении стоящих перед правительством задач, отложить отпуска, отменить необязательные командировки.

В течение ближайших дней Дмитрий Азаров намерен встретиться персонально со всеми членами кабинета и обсудить планы работы каждого из ведомств. Он особо подчеркнул, что главные принципы, на основе которых должна строиться работа, - желание работать, профессионализм и конкретный результат.

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