Дмитрий Азаров взял под контроль подачу тепла в дома и на соцобъекты

В понедельник, 2 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве региона. Речь шла о решении текущих оперативных задач, в том числе по ряду финансовых вопросов.
Один из самых актуальных вопросов сегодня - начало отопительного сезона. Дмитрий Азаров потребовал уделить первоочередное внимание подаче тепла в социальные объекты и в жилые дома.
Руководитель области напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов, а также поручил врио председателя правительства Александру Нефедову и врио министра энергетики и ЖКХ Сергею Крайневу контролировать эту работу и при необходимости подключаться к решению проблем лично.
Например, в одном из районов области из-за долгов за газ подключение тепла было под вопросом, но благодаря переговорам главы региона с представителями Газпрома подача топлива была включена без немедленной оплаты.
Обращаясь к участникам совещания, глава региона призвал всех максимально сконцентрироваться на выполнении стоящих перед правительством задач, отложить отпуска, отменить необязательные командировки.
В течение ближайших дней Дмитрий Азаров намерен встретиться персонально со всеми членами кабинета и обсудить планы работы каждого из ведомств. Он особо подчеркнул, что главные принципы, на основе которых должна строиться работа, - желание работать, профессионализм и конкретный результат.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.