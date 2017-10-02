В Промышленном районе Самары найдены тела трех человек, в том числе школьника

В воскресенье, 1 октября, около 16:00 в квартире на ул. Ставропольской в Самаре были обнаружены трупы семьи из трех человек.
По данным источника в правоохранительных органах, основная версия произошедшего - несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний ребенок отравились угарным газом из-за газовой колонки.
Сейчас ведется проверка по факту гибели семьи, уголовное дело не возбуждено.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат