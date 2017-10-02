К отоплению в Самаре подключены 82% школ и 85% детсадов

В понедельник, 2 октября, на совещании в администрации Самары были рассмотрены вопросы подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября.
Как сообщает управление информации и аналитики администрации Самары, на данный момент отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием людей: больницы, стационары, дома ребенка, интернаты. Также подача тепла уже завершена в 82% школ и 85% детсадов. Обеспеченность теплом жилого фонда на настоящее время составляет 42%: из 10241 многоквартирного дома в Самаре отопление поступило в 4333.
"Понятно, что протяженность сетей в городе очень велика. Нагрев воды и заполнение системы требует определенных временных затрат. Поэтому необходимо, чтобы эта работа проходила без каких-либо задержек и проволочек, чтобы до конца недели завершить подачу тепла", - подчеркнул Олег Фурсов, обращаясь к руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову и главам районных администраций.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.