К отоплению в Самаре подключены 82% школ и 85% детсадов

В понедельник, 2 октября, на совещании в администрации Самары были рассмотрены вопросы подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября.

Как сообщает управление информации и аналитики администрации Самары, на данный момент отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием людей: больницы, стационары, дома ребенка, интернаты. Также подача тепла уже завершена в 82% школ и 85% детсадов. Обеспеченность теплом жилого фонда на настоящее время составляет 42%: из 10241 многоквартирного дома в Самаре отопление поступило в 4333.

"Понятно, что протяженность сетей в городе очень велика. Нагрев воды и заполнение системы требует определенных временных затрат. Поэтому необходимо, чтобы эта работа проходила без каких-либо задержек и проволочек, чтобы до конца недели завершить подачу тепла", - подчеркнул Олег Фурсов, обращаясь к руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову и главам районных администраций.