В Самаре к отоплению подключено 35% жилого фонда

По данным диспетчеров АО "Предприятие тепловых сетей", за два дня с начала отопительного сезона в Самаре уже подключено 35% жилого фонда и 98% социальных объектов.
Как правило, технологический процесс подключения всех 100% потребителей занимает около полутора - двух недель. Всего в Самаре около 10,3 тыс. многоквартирных домов.
В "ПТС" поясняют, что процесс подключения тепла идет под контролем муниципалитета, совместно с коммунальными организациями города и зависит не только от готовности магистральных теплотрасс к подаче тепла, но и от оперативности проведения слесарями ТСЖ и УК необходимых пусковых процедур в подвалах домов. Кроме того, в процессе подачи тепла иногда обнаруживаются прорывы на каких-то подводящих теплотрассах, что может отодвинуть поступление тепла в конкретный дом.
В Тольятти, как и в Самаре, отопительный сезон стартовал 30 сентября. По данным диспетчеров территориального управления по теплоснабжению Тольятти, в Центральном районе получили отопление 32% потребителей, в Автозаводском - 22%. При этом в Комсомольском районе, где гораздо активнее работает персонал управляющих компаний, отопление получает уже 61% потребителей.
В Новокуйбышевске отопительный сезон стартовал 28 сентября, в настоящее время около 93% потребителей в этом городе уже получили отопление.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.