В Самаре к отоплению подключено 35% жилого фонда

По данным диспетчеров АО "Предприятие тепловых сетей", за два дня с начала отопительного сезона в Самаре уже подключено 35% жилого фонда и 98% социальных объектов.

Как правило, технологический процесс подключения всех 100% потребителей занимает около полутора - двух недель. Всего в Самаре около 10,3 тыс. многоквартирных домов.

В "ПТС" поясняют, что процесс подключения тепла идет под контролем муниципалитета, совместно с коммунальными организациями города и зависит не только от готовности магистральных теплотрасс к подаче тепла, но и от оперативности проведения слесарями ТСЖ и УК необходимых пусковых процедур в подвалах домов. Кроме того, в процессе подачи тепла иногда обнаруживаются прорывы на каких-то подводящих теплотрассах, что может отодвинуть поступление тепла в конкретный дом.

В Тольятти, как и в Самаре, отопительный сезон стартовал 30 сентября. По данным диспетчеров территориального управления по теплоснабжению Тольятти, в Центральном районе получили отопление 32% потребителей, в Автозаводском - 22%. При этом в Комсомольском районе, где гораздо активнее работает персонал управляющих компаний, отопление получает уже 61% потребителей.

В Новокуйбышевске отопительный сезон стартовал 28 сентября, в настоящее время около 93% потребителей в этом городе уже получили отопление.