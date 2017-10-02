Директора совхоза и сотрудницу банка осудили за многочисленные мошенничества

В Похвистневском районе суд вынес приговор по уголовному делу директора ООО "Совхоз Рабочий" - 60-летнего Виктора Карпунина и управляющей дополнительного офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в Похвистневе Людмилы Морковской. Их обвиняли в 32 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, подсудимые с августа 2009 г. по декабрь 2012 г. похитили у Россельхозбанка 185 млн руб., оформляя целевые кредиты на развитие сельского хозяйства на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд назначил Карпунину шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а Морковской - четыре с половиной года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.