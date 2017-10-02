Директора совхоза и сотрудницу банка осудили за многочисленные мошенничества

В Похвистневском районе суд вынес приговор по уголовному делу директора ООО "Совхоз Рабочий" - 60-летнего Виктора Карпунина и управляющей дополнительного офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в Похвистневе Людмилы Морковской. Их обвиняли в 32 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, подсудимые с августа 2009 г. по декабрь 2012 г. похитили у Россельхозбанка 185 млн руб., оформляя целевые кредиты на развитие сельского хозяйства на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Суд назначил Карпунину шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а Морковской - четыре с половиной года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?