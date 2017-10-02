"Ладья" взяла реванш у "Мамонтов Югры" - 3:2

В понедельник, 2 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска.

В первом периоде, несмотря на игровое преимущество хозяев, счет открыли гости (отличился Семен Переляев) — 0:1. При этом голкипер "Ладьи" Михаил Исаев постоянно был в игре, отразив 13 бросков.

После перерыва характер игры не изменился, а соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Леонида Николенко ("Ладья") точным броском ответил Сергей Голоднюк — 1:2.

В третьем периоде защитник "Ладьи" Александр Ляхов увеличил преимущество волжан до двух шайб (тольяттинцы реализовали большинство). Все, чего удалось добиться ханты-мансийцам после этого — отыграть в концовке одну шайбу (Даниил Башкиров) — 2:3, победа "Ладьи". Голкипер тольяттинцев Михаил Исаев отразил 38 бросков по своим воротам из 40.

Следующие матчи волжане проведут дома: 5 и 6 октября их соперником будут "Сарматы" (Оренбург). Начало матчей — в 18.30, сообщает официальный сайт клуба.