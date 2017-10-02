"Ладья" взяла реванш у "Мамонтов Югры" - 3:2

В понедельник, 2 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска.
В первом периоде, несмотря на игровое преимущество хозяев, счет открыли гости (отличился Семен Переляев) — 0:1. При этом голкипер "Ладьи" Михаил Исаев постоянно был в игре, отразив 13 бросков.
После перерыва характер игры не изменился, а соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Леонида Николенко ("Ладья") точным броском ответил Сергей Голоднюк — 1:2.
В третьем периоде защитник "Ладьи" Александр Ляхов увеличил преимущество волжан до двух шайб (тольяттинцы реализовали большинство). Все, чего удалось добиться ханты-мансийцам после этого — отыграть в концовке одну шайбу (Даниил Башкиров) — 2:3, победа "Ладьи". Голкипер тольяттинцев Михаил Исаев отразил 38 бросков по своим воротам из 40.
Следующие матчи волжане проведут дома: 5 и 6 октября их соперником будут "Сарматы" (Оренбург). Начало матчей — в 18.30, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы