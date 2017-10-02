Дмитрий Азаров: Важнейшая задача - решить проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни

В понедельник, 2 октября, в Жигулевске врио губернатора Дмитрий Азаров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и председатель правления Фонда Константин Цицин провели совещание по реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов.

Дмитрий Азаров, Сергей Степашин и Константин Цицин провели совещание по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту МКД

Сергей Степашин рассказал собравшимся, что Самарская область не выполнила программу по переселению в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район.

В очереди на получение жилья в рамках программы стоят еще около 750 человек. Около 10 тыс. кв. м жилья для них должно быть построено в Самаре и более 3 тыс. — в Красноармейском районе.

В результате обсуждения было принято решение внести протокол срок исполнения программы — до 20 декабря 2017 года.

В дальнейшем, по словам Сергея Степашина, финансирование программы будет увеличено. Необходимость этого не вызывает сомнений. Если на январь 2012 года в Самарской области было 363 тыс. кв. м аварийного жилья, то сейчас уже 400 тыс. кв. м.

Сергей Степашин выразил убежденность в том, что без средств федерального бюджета, без государственной поддержки в любой ее форме программу переселения граждан из аварийного жилья выполнить невозможно.

Есть прямое поручение главы государства о том, что программу надо продолжать. И одна из целей приезда руководства Фонда — не только решение проблемы выполнения программы, но и обсуждение на местах дальнейшего ее развития.

"Дмитрий Игоревич возглавлял комитет в Совете Федерации, прекрасно владеет этой тематикой. Мы с ним работали и над будущим этой программы, — подчеркнул Сергей Степашин. — Надеюсь, что общими усилиями к концу этого года-началу следующего, конкретные предложения для президента будут сформулированы".

О мерах, которые предпринимаются для исправления ситуации, Дмитрий Азаров и Сергей Степашин задали вопросы главе Самары Олегу Фурсову и заместителю председателя правительства региона — врио министра строительства Александру Баландину.

Министр ответил, что на строительстве трудятся 150 человек, работы ведутся в две смены, при необходимости, рабочие перейдут на три смены. Олег Фурсов заверил, что к 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря — непосредственно жильцам. Этот срок в результате и зафиксировали в протоколе совещания.

"Объективная критика всегда помогает делу, — в свою очередь заметил Дмитрий Азаров. — Как уже сказал Сергей Вадимович, область не справилась с задачей по переселению. Сегодня важнейшая задача до конца года не просто отчитаться, а в первую очередь решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни. Жесткие сроки, работы много. Я рассчитываю, что главы Самары и Красноармейского района будут буквально дневать и ночевать на этих объектах".

Глава региона подчеркнул, что без решения этой задачи претендовать на федеральную поддержку в последующие годы Самарской области будет крайне сложно: "Нужно понимать колоссальную ответственность, которая есть у каждого главы муниципального образования, у чиновников областного правительства. Это ответственность перед людьми. Если эту ответственность чувствуешь, ты будешь работать на конечный результат".