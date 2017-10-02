16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: Важнейшая задача - решить проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни Дмитрий Азаров и Сергей Степашин вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья Сергей Степашин и Дмитрий Азаров посетили с рабочим визитом Сергиевский район Дмитрий Азаров взял под контроль подачу тепла в дома и на соцобъекты В День пожилого человека Дмитрий Азаров открыл областной пансионат для ветеранов войны и труда в Новотулке

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Важнейшая задача - решить проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни

ЖИГУЛЕВСК. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 178
Версия для печати

В понедельник, 2 октября, в Жигулевске врио губернатора Дмитрий Азаров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и председатель правления Фонда Константин Цицин провели совещание по реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов.

Дмитрий Азаров, Сергей Степашин и Константин Цицин провели совещание по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту МКД Дмитрий Азаров, Сергей Степашин и Константин Цицин провели совещание по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту МКД
Фото: Юлия Рубцова

Сергей Степашин рассказал собравшимся, что Самарская область не выполнила программу по переселению в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район.

В очереди на получение жилья в рамках программы стоят еще около 750 человек. Около 10 тыс. кв. м жилья для них должно быть построено в Самаре и более 3 тыс. — в Красноармейском районе.

В результате обсуждения было принято решение внести протокол срок исполнения программы — до 20 декабря 2017 года.

В дальнейшем, по словам Сергея Степашина, финансирование программы будет увеличено. Необходимость этого не вызывает сомнений. Если на январь 2012 года в Самарской области было 363 тыс. кв. м аварийного жилья, то сейчас уже 400 тыс. кв. м.

Сергей Степашин выразил убежденность в том, что без средств федерального бюджета, без государственной поддержки в любой ее форме программу переселения граждан из аварийного жилья выполнить невозможно.

Есть прямое поручение главы государства о том, что программу надо продолжать. И одна из целей приезда руководства Фонда — не только решение проблемы выполнения программы, но и обсуждение на местах дальнейшего ее развития.

"Дмитрий Игоревич возглавлял комитет в Совете Федерации, прекрасно владеет этой тематикой. Мы с ним работали и над будущим этой программы, — подчеркнул Сергей Степашин. — Надеюсь, что общими усилиями к концу этого года-началу следующего, конкретные предложения для президента будут сформулированы".

О мерах, которые предпринимаются для исправления ситуации, Дмитрий Азаров и Сергей Степашин задали вопросы главе Самары Олегу Фурсову и заместителю председателя правительства региона — врио министра строительства Александру Баландину.

Министр ответил, что на строительстве трудятся 150 человек, работы ведутся в две смены, при необходимости, рабочие перейдут на три смены. Олег Фурсов заверил, что к 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря — непосредственно жильцам. Этот срок в результате и зафиксировали в протоколе совещания.

"Объективная критика всегда помогает делу, — в свою очередь заметил Дмитрий Азаров. — Как уже сказал Сергей Вадимович, область не справилась с задачей по переселению. Сегодня важнейшая задача до конца года не просто отчитаться, а в первую очередь решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни. Жесткие сроки, работы много. Я рассчитываю, что главы Самары и Красноармейского района будут буквально дневать и ночевать на этих объектах".

Глава региона подчеркнул, что без решения этой задачи претендовать на федеральную поддержку в последующие годы Самарской области будет крайне сложно: "Нужно понимать колоссальную ответственность, которая есть у каждого главы муниципального образования, у чиновников областного правительства. Это ответственность перед людьми. Если эту ответственность чувствуешь, ты будешь работать на конечный результат".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Абросимов 25 сентября 2017 12:12 Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров

Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!

Николай Жильцов 26 июля 2017 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров и Сергей Степашин посетили Жигулевск

Дмитрий Азаров и Сергей Степашин посетили Жигулевск

Дмитрий Азаров в пансионате ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района

Дмитрий Азаров в пансионате ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района

Комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" ознакомилась с ходом подготовки Самары к проведению ЧМ

Комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" ознакомилась с ходом подготовки Самары к проведению ЧМ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5