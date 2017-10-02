Владимир Гутенев: Мы из отстающих вышли в крепкие середняки

В прошедшем в понедельник, 2 октября, в Жигулевске совещании по реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова принял участие депутат Государственной думы, один из лидеров Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев.

Говоря об итогах совещания, Владимир Гутенев отметил: "Вовлеченность Дмитрия Игоревича в тот общественный контроль, который ОНФ осуществлял и будет осуществлять, нас вдохновляет. Есть уверенность, что не только эти программы, но и другие, которые реализуются в Самарской области, будут выполнены".

Также депутат рассказал о том, что он обсудил с главой региона первоочередные меры по реализации проекта "Генеральная уборка", координатором которого он является. Суть проекта заключается в выявлении и ликвидации незаконных свалок. Еще недавно, по словам Владимира Гутенева, Самарская область была лидером — здесь было выявлено больше всего нелегальных свалок.

"Мы очень активно занимаемся их рекультивацией, — рассказал он. — И буквально за последние дни нам удалось, благодаря включению новых сил, обеспечить рост результативности рекультивации с 12 до 19%. То есть мы из отстающих вышли в крепкие середняки".

Владимир Гутенев подчеркнул, что забота о чистом воздухе, чистой воде, это, в конечном итоге, забота о здоровье граждан.

"Дмитрий Игоревич сказал, что в ближайшее время намерен встретиться с активом ОНФ, — отметил Владимир Гутенев. — А актив нуждается в такой поддержке. И такое взаимное стремление дает уверенность, что чаяния жителей исполнительная власть, законодательная власть, общественность будут реализовывать сообща".