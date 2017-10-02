Владимир Гутенев: Мы из отстающих вышли в крепкие середняки

В прошедшем в понедельник, 2 октября, в Жигулевске совещании по реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова принял участие депутат Государственной думы, один из лидеров Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев.
Говоря об итогах совещания, Владимир Гутенев отметил: "Вовлеченность Дмитрия Игоревича в тот общественный контроль, который ОНФ осуществлял и будет осуществлять, нас вдохновляет. Есть уверенность, что не только эти программы, но и другие, которые реализуются в Самарской области, будут выполнены".
Также депутат рассказал о том, что он обсудил с главой региона первоочередные меры по реализации проекта "Генеральная уборка", координатором которого он является. Суть проекта заключается в выявлении и ликвидации незаконных свалок. Еще недавно, по словам Владимира Гутенева, Самарская область была лидером — здесь было выявлено больше всего нелегальных свалок.
"Мы очень активно занимаемся их рекультивацией, — рассказал он. — И буквально за последние дни нам удалось, благодаря включению новых сил, обеспечить рост результативности рекультивации с 12 до 19%. То есть мы из отстающих вышли в крепкие середняки".
Владимир Гутенев подчеркнул, что забота о чистом воздухе, чистой воде, это, в конечном итоге, забота о здоровье граждан.
"Дмитрий Игоревич сказал, что в ближайшее время намерен встретиться с активом ОНФ, — отметил Владимир Гутенев. — А актив нуждается в такой поддержке. И такое взаимное стремление дает уверенность, что чаяния жителей исполнительная власть, законодательная власть, общественность будут реализовывать сообща".
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На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
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Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.