ООО "Самарский Стройфарфор" поддерживает детский спорт

В прошлое воскресенье, 1 октября, состоялся очередной турнир по футболу среди детских команд поселков Стройкерамика и Курумоч Волжского района. Организатором турнира стал ООО "Самарский Стройфарфор".

Напомним, что нынешний матч — уже второй для этих детских команд. За неделю до этого, 24 сентября, юные футболисты бились на футбольном поле в поселке Курумоч. Тогда победу одержали хозяева, при счете 4:3. В этот раз юные жители поселка Стройкерамика были готовы взять реванш, а перед тем много тренировались. На этот раз матч проходил в их родном поселке. Как подчеркнул руководитель стадиона "Волжские Зори" Олег Чепенко, руководство ООО "Самарский Стройфарфор" очень много делает для того, чтобы помочь детям заниматься спортом. Так, недавно в поселке Стройкерамика проходил еще один футбольный турнир на призы завода, в котором приняли участие команды Красноярского, Кинельского, Сергиевского районов, а также областного центра. Тогда хозяев поля обыграли спортсмены из Сергиевского района, но новый турнир должен дать им возможность вспомнить вкус победы. Кроме того, как подчеркнул Олег Чепенко, предприятие активно поддерживает не только детский спорт, но и стремление к здоровому образу жизни у своих сотрудников. Так, ООО "Самарский Стройфарфор" проводит заводскую спартакиаду, на заводе есть команды по мини-футболу, хоккею, гиревому спорту.

Присутствовавший на турнире врач Сергей Пичугин также подтверждает, что завод уделяет огромное внимание развитию спорта и поддержке здорового образа жизни. "Круглый год, в любой сезон, спортивные мероприятия проводятся и для детей, и для взрослых, — улыбается он. — Если кто-то из сотрудников посещает фитнес-центры, бассейны, спортивные комплексы, потраченные средства ему компенсируются. Я сам с огромным удовольствием посещаю бассейн. Но, конечно, особое значение имеет поддержка спортивных достижений юных спортсменов. Очень многие сотрудники предприятия сначала приходили болеть за своих детей, а потом и сами "заразились" спортом, стали вести здоровый образ жизни".

Кстати, присутствие врача на спортивном турнире очень важно. Футбол — потенциально травмоопасный вид спорта, и потому ООО "Самарский Стройфарфор" обязательно приглашает специалиста, работающего на предприятии, чтобы он в случае необходимости оказал первую медицинскую помощь.

К сожалению, несмотря на боевой настрой команды поселка Стройкерамика на победу, и этот матч завершился со счетом 4:3 в пользу Курумоча.

Несмотря на неутешительный для команды поселка Стройкерамика результат, родители юных спортсменов все же очень довольны, что их дети приняли участие в этом турнире. Марина Сафонова, мама юного футболиста Влада Сафонова, особенно благодарна тренеру команды — Дмитрию Попкову. "Я очень довольна, что мой сын занимается футболом, — говорит она. — Дети очень любят своего тренера и с удовольствием ходят на тренировки, не хотят от них отказываться, даже если заболеют. Ну а тренер в свою очередь требует от них отличной учебы, поддерживает их желание не только заниматься спортом, но и получать хорошие оценки. Меня как маму это очень радует".

Следующий, заключительный матч этого турнира, который и определит победителя, состоится также в поселке Стройкерамика. Тогда же спортсмены получат заслуженные награды. Как рассказывает Олег Чепенко, команда-победитель получит 12 футбольных мячей. Юный футболист Кирилл Рымарев, который защищает ворота родной команды, заверил корреспондента Волга Ньюс, что он и его друзья по команде сделают все, чтобы следующая игра стала для них победной.