В Самаре более половины жилых домов подключены к отоплению

По состоянию на утро вторника, 3 октября, в Самаре отапливается более половины жилищного фонда — 5506 домов.

На сегодняшний день тепло подается в 311 учреждений здравоохранения (93,1%), 544 общеобразовательных учреждения (82,7%), 30 учреждений спорта (61,2%), 76 учреждения культуры (54,7%).

В понедельник, 2 октября, отопление дали всем объектам социальной сферы, где люди пребывают в круглосуточном режиме — больницы, дома ребенка, интернаты, стационары и т. п. Процесс их подключения к теплу по инициативе главы Самары Олега Фурсова начался еще в середине прошлой недели, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней).

В жилые дома поэтапная подача тепла по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована на сутки раньше официально старта отопительного сезона в Самаре — 29 сентября.

Администрация города ведет контроль за процессом поэтапного включения отопления и поддержанием технической готовности теплосетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур, сообщили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.