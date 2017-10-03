В Самаре более половины жилых домов подключены к отоплению

По состоянию на утро вторника, 3 октября, в Самаре отапливается более половины жилищного фонда — 5506 домов.
На сегодняшний день тепло подается в 311 учреждений здравоохранения (93,1%), 544 общеобразовательных учреждения (82,7%), 30 учреждений спорта (61,2%), 76 учреждения культуры (54,7%).
В понедельник, 2 октября, отопление дали всем объектам социальной сферы, где люди пребывают в круглосуточном режиме — больницы, дома ребенка, интернаты, стационары и т. п. Процесс их подключения к теплу по инициативе главы Самары Олега Фурсова начался еще в середине прошлой недели, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней).
В жилые дома поэтапная подача тепла по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была организована на сутки раньше официально старта отопительного сезона в Самаре — 29 сентября.
Администрация города ведет контроль за процессом поэтапного включения отопления и поддержанием технической готовности теплосетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур, сообщили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.