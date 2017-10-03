В парке Гагарина собрали 700 кг желудей для питомников Самарской области

В ходе акции "Живи лес" в парке Гагарина собрали 700 кг желудей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всероссийская экологическая акция "Живи лес" проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в рамках Года экологии.

В мероприятии по сбору лесосеменных материалов для питомников Самарской области приняли участие более 300 человек. Главными участниками акции стали студенты самарских вузов, а также сотрудники министерства лесного хозяйства и подведомственных учреждений.

Собранные желуди распределят по лесничествам региона. В настоящее время проводится анализ отобранного из них среднего образца.

"Сбор желудей — это одно из тех мероприятий, участники которого делают абсолютно реальный и очень важный вклад в восстановление лесов нашего региона, — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Это готовый посадочный материал, о его качестве пока рано говорить, но в прошлом году всхожесть семян дуба достигала 90%. Этой осенью в городских парках большое количество желудей, мы не могли этим не воспользоваться, и я очень благодарен самарским студентам, которые так замечательно потрудились".

Всего в 2017 году в губернии заготовят 2,4 тыс кг желудя дуба черешчатого. Сейчас эта работа продолжается в лесничествах региона.