В парке Гагарина собрали 700 кг желудей для питомников Самарской области

В ходе акции "Живи лес" в парке Гагарина собрали 700 кг желудей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Всероссийская экологическая акция "Живи лес" проводится министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в рамках Года экологии.
В мероприятии по сбору лесосеменных материалов для питомников Самарской области приняли участие более 300 человек. Главными участниками акции стали студенты самарских вузов, а также сотрудники министерства лесного хозяйства и подведомственных учреждений.
Собранные желуди распределят по лесничествам региона. В настоящее время проводится анализ отобранного из них среднего образца.
"Сбор желудей — это одно из тех мероприятий, участники которого делают абсолютно реальный и очень важный вклад в восстановление лесов нашего региона, — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Это готовый посадочный материал, о его качестве пока рано говорить, но в прошлом году всхожесть семян дуба достигала 90%. Этой осенью в городских парках большое количество желудей, мы не могли этим не воспользоваться, и я очень благодарен самарским студентам, которые так замечательно потрудились".
Всего в 2017 году в губернии заготовят 2,4 тыс кг желудя дуба черешчатого. Сейчас эта работа продолжается в лесничествах региона.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок