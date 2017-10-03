В Самаре скончался мотоциклист, врезавшийся в столб на Волжском шоссе

Во вторник, 3 октября, днем на Волжском шоссе в ДТП смертельные травмы получил мотоциклист, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Как пишут очевидцы в соцсетях, во время движения мотоциклист выехал на обочину, где врезался в столб. На месте происшествия работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.