В Самаре скончался мотоциклист, врезавшийся в столб на Волжском шоссе

Во вторник, 3 октября, днем на Волжском шоссе в ДТП смертельные травмы получил мотоциклист, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Как пишут очевидцы в соцсетях, во время движения мотоциклист выехал на обочину, где врезался в столб. На месте происшествия работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше