В Самаре почтили память маршала Александра Василевского

Во вторник, 3 октября, у Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу героев, посвященный столетию со дня награждения Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью маршала Советского Союза Александра Василевского.

В нем участвовали командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, представители администрации городского округа и Самарской епархии Русской православной церкви, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил РФ, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся и педагоги самарской школы №40 имени маршала Василевского.

"Прошло 80 лет с тех пор, как Александр Василевский уехал к новому месту службы из Самары, но здесь его помнят, - сказал самарский краевед Андрей Бондаренко. - Ведь он - не только единственный полководец, который за время Великой Отечественной войны не потерпел ни одного поражения, но и единственный офицер, который был у нас награжден Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью. Причем к награде он был представлен не командованием, а солдатами".