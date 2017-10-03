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В Самаре почтили память маршала Александра Василевского

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 октября, у Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу героев, посвященный столетию со дня награждения Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью маршала Советского Союза Александра Василевского.

В нем участвовали командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, представители администрации городского округа и Самарской епархии Русской православной церкви, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил РФ, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся и педагоги самарской школы №40 имени маршала Василевского.

"Прошло 80 лет с тех пор, как Александр Василевский уехал к новому месту службы из Самары, но здесь его помнят, - сказал самарский краевед Андрей Бондаренко. -  Ведь он - не только единственный полководец, который за время Великой Отечественной войны не потерпел ни одного поражения, но и единственный офицер, который был у нас награжден Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью. Причем к награде он был представлен не командованием, а солдатами".

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский служил на Самарской земле дважды. Поступив в Красную Армию в 1919 году, герой Первой мировой войны, бывший штабс-капитан впервые попал в наш регион в 1920-е годы: в должности врио командира 142-го стрелкового полка по приказу Реввоенсовета РСФСР он занимался ликвидацией бандформирований на территории Самарской губернии.

С 20 декабря 1934-го по 11 ноября 1936 года он служил начальником отдела боевой подготовки в штабе Приволжского военного округа. В фондах Самарского военно-исторического музея хранится его письмо авторскому коллективу книги "Краснознаменный Приволжский". "Всегда с большим удовольствием и удовлетворением вспоминаю два года (1935-1936) своей работы в составе замечательного, подготовленного, дружного и работоспособного штаба и окружного аппарата Приволжского военного округа того времени", - говорится в нем.

Из Куйбышева Василевский уехал в Москву, в Военную академию генштаба, и после успешного ее окончания в 1937 году получил назначение в Генеральный штаб. В годы Великой Отечественной он возглавил этот "мозг армии", был представителем и членом Ставки ВГК, соавтором и участником практически всех стратегических операций. И, наряду с маршалами Иосифом Сталиным и Георгием Жуковым, был первым дважды удостоен высшего военного ордена "Победа".

В августе-сентябре 1945 года в качестве главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Василевский блестяще спланировал и осуществил разгром основной группировки сухопутных войск Японии, освободил от агрессора Маньчжурию, Северную Корею и вернул России Южный Сахалин и Курильские острова.

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