Жительница Самарской области регистрировала мигрантов в доме, снесенном пять лет назад

В Шенталинском районе суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигранта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В середине июля 2017 г. женщина, жившая в Красноярском районе, за деньги заполняла и отправляла в миграционный пункт ОМВД России по Шенталинскому району документы о прибытии к ней иностранцев. При этом в бумагах как место пребывания значился адрес в Шенталинском районе. По этому адресу располагается принадлежащий женщине участок. Однако некогда стоявший там дом был снесен еще в 2012 году.
Суд признал жительницу области виновной и назначил ей 100 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на 25 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?