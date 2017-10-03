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Суды Происшествия

Жительница Самарской области регистрировала мигрантов в доме, снесенном пять лет назад

ШЕНТАЛА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигранта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В середине июля 2017 г. женщина, жившая в Красноярском районе, за деньги заполняла и отправляла в миграционный пункт ОМВД России по Шенталинскому району документы о прибытии к ней иностранцев. При этом в бумагах как место пребывания значился адрес в Шенталинском районе. По этому адресу располагается принадлежащий женщине участок. Однако некогда стоявший там дом был снесен еще в 2012 году.

Суд признал жительницу области виновной и назначил ей 100 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на 25 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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