Жительница Самарской области регистрировала мигрантов в доме, снесенном пять лет назад

В Шенталинском районе суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигранта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В середине июля 2017 г. женщина, жившая в Красноярском районе, за деньги заполняла и отправляла в миграционный пункт ОМВД России по Шенталинскому району документы о прибытии к ней иностранцев. При этом в бумагах как место пребывания значился адрес в Шенталинском районе. По этому адресу располагается принадлежащий женщине участок. Однако некогда стоявший там дом был снесен еще в 2012 году.

Суд признал жительницу области виновной и назначил ей 100 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на 25 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.