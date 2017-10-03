ХК ЦСК ВВС подписал двух нападающих и защитника

Состав "летчиков" пополнили нападающие Максим Пушкарский и Александр Степаненко, а также защитник Надир Ислямов.
Защитник Надир Ислямов (04.12.1997) провел прошлый сезон в "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск). Забил два гола и отдал три передачи, при показатели полезности +8.
Нападающий Максим Пушкарский (13.01.1995) провел семь игр за воронежский "Буран" и результативными действиями не отметился.
Нападающий Александр Степаненко (03.06.1992) выступал за "Ижсталь" и также не набирал очков, сообщает официальный сайт клуба.
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