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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС подписал двух нападающих и защитника

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состав "летчиков" пополнили нападающие Максим Пушкарский и Александр Степаненко, а также защитник Надир Ислямов.

Защитник Надир Ислямов (04.12.1997) провел прошлый сезон в "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск). Забил два гола и отдал три передачи, при показатели полезности +8.

Нападающий Максим Пушкарский (13.01.1995) провел семь игр за воронежский "Буран" и результативными действиями не отметился.

Нападающий Александр Степаненко (03.06.1992) выступал за "Ижсталь" и также не набирал очков, сообщает официальный сайт клуба.

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