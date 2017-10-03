На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

60 лет назад с космодрома Байконур на советской ракете-носителе был запущен первый искусственный спутник Земли. Накануне знаменательной даты Фонд капитального ремонта Самарской области продемонстрировал дома, на которых началось нанесение портретов Юрия Гагарина и конструктора Дмитрия Козлова.

В рамках проекта "Первые" часть самарских домов будут украшены портретами людей, которые сыграли важную роль в истории страны.

"И Юрий Алексеевич, и Дмитрий Ильич являются теми людьми, которые проложили дорогу в космос. А Самара - город космический. Об этом должны знать не только самарцы, но и многочисленные туристы, которые прибудут в наш город во время чемпионата мира по футболу. Портрет космонавта Гагарина будет украшать дом на пересечении улиц Ташкетской и Демократической, а изображение конструктора Козлова можно будет увидеть на Нововокзальной - Ново-Садовой, - рассказал врио генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Михаил Архипов. - Первой работой стал портрет генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова, который появился на фасаде на ул. Парижской Коммуны в поселке Управленчесий, где когда-то жил наш прославленный земляк. Его работа тоже во многом связанна с космосом. А изображение заслуженного врача Российской Федерации и почетного гражданина Самары Владимира Середавина можно увидеть на фасадной стене дома на ул. Губанова, смотрящей на Московское шоссе. На домах, где будут изображены исторические личности, предварительно проводится капитальный ремонт фасадов".

На улице Демократической работает команда молодых художников во главе с Евгением Дегтяревым. "В Самаре для меня это первый проект, и мы с товарищами сразу рисуем такого великого человека, как Юрий Гагарин. Приятно, что многие годы самарцы и гости города будут смотреть на нашу работу, - отметил он. - Я, можно сказать, горжусь этим. В детстве я читал книги о космосе, знакомился с биографией первого космонавта в Интернете. Сейчас мне захотелось расширить свои знания, и я планирую почерпнуть дополнительную информацию о развитии космоса на различных информационных ресурсах. Думаю, что, увидев портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова, многие молодые захотят последовать моему примеру".

По словам Михаила Архипова, проект "Первые" реализуется на средства подрядных организаций, осуществляющих капремонт МКД: "Мы попросили подрядчиков поучаствовать в нашем проекте. Несколько компаний поддержали нашу идею и оплатили работу художников, а также стоимость материалов. На один портрет уходит более 200 тысяч рублей."

Как рассказали представители Фонда капитального ремонта, если у жителей дома, где проводится капитальный ремонт, возникнет желание увидеть на фасаде своего дома портрет знаменитого человека, то они обратятся к подрядчику. В настоящее время разрабатываются проекты портретов таких исторических личностей, как дореволюционный глава Самары Петр Алабин, бард Валерий Грушин и небесный покровитель областной столицы митрополит Алексий.