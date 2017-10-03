В 2017 году в Сызрани капитально отремонтируют почти сотню домов

С 2014 по 2016 год в рамках региональной программы капитального ремонта в Сызрани привели в порядок 79 многоквартирных домов (МКД) на сумму 203,2 млн рублей.

За это время в 55 домах отремонтировали крыши, в 12 домах обновили фасады, еще в 12 — заменили инженерные системы.

В 2017 году запланирован ремонт в 98 домах на сумму 363,6 млн рублей. В 54 домах проведут ремонт крыши, в 12 — ремонт фасадов, в 28 — обновят инженерные системы, в четырех — отремонтируют лифты. В 30 зданиях работы уже завершены в полном объеме. Еще в 65 МКД они находятся на завершающей стадии.

В 2018 году в Сызрани планируют капитально отремонтировать 112 домов, сообщили в Фонде капитального ремонта Самарской области.