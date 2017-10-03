Ремонт корпусов больницы Семашко завершится до конца года

В декабре в Самаре завершится ремонт двух корпусов городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко.
Ремонтировать здания начали в середине августа. На капитальный ремонт терапевтического и хирургического корпусов выделили бюджетные средства в размере 64,5 млн рублей. Еще 3 млн — на благоустройство территории.
"Здание хирургического корпуса было в безобразном состоянии, — говорит Яков Резников. — За полтора месяца проведена колоссальная работа, вывезли тонны мусора. Одна только старая крыша весила практически 550 тонн. Причем металл был настолько ржавый, что его можно было проткнуть пальцем".
Сейчас в корпусе укладывают новую крышу, работы выполнены уже на 50%. Также у обоих зданий обновляют фасады. Как пояснил главврач, оба корпуса — выявленные, но пока не внесенные в реестр объекты культурного наследия.
Кроме того, в хирургическом корпусе скоро начнется ремонт операционной, холла первого этажа и входной группы здания.
Также около хирургического отделения уложили почти 2 тыс. квадратных метров нового асфальта. А для благоустройства территории завезли почти 400 тонн чернозема.
"Администрация Промышленного района предоставила нам саженцы деревьев, — говорит Яков Резников. — Сегодня весь коллектив вышел на посадку. Вместо старых аварийных деревьев здесь появится березовая аллея, голубые ели, туи, рябины, клены".
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!