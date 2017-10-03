Ремонт корпусов больницы Семашко завершится до конца года

В декабре в Самаре завершится ремонт двух корпусов городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко.

Ремонтировать здания начали в середине августа. На капитальный ремонт терапевтического и хирургического корпусов выделили бюджетные средства в размере 64,5 млн рублей. Еще 3 млн — на благоустройство территории.

"Здание хирургического корпуса было в безобразном состоянии, — говорит Яков Резников. — За полтора месяца проведена колоссальная работа, вывезли тонны мусора. Одна только старая крыша весила практически 550 тонн. Причем металл был настолько ржавый, что его можно было проткнуть пальцем".

Сейчас в корпусе укладывают новую крышу, работы выполнены уже на 50%. Также у обоих зданий обновляют фасады. Как пояснил главврач, оба корпуса — выявленные, но пока не внесенные в реестр объекты культурного наследия.

Кроме того, в хирургическом корпусе скоро начнется ремонт операционной, холла первого этажа и входной группы здания.

Также около хирургического отделения уложили почти 2 тыс. квадратных метров нового асфальта. А для благоустройства территории завезли почти 400 тонн чернозема.

"Администрация Промышленного района предоставила нам саженцы деревьев, — говорит Яков Резников. — Сегодня весь коллектив вышел на посадку. Вместо старых аварийных деревьев здесь появится березовая аллея, голубые ели, туи, рябины, клены".