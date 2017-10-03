В регионе могут ввести ограничение на проезд большегрузов

28 сентября правительство региона внесло поправки в порядок осуществления временных ограничений или прекращение движения транспортных средств по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Согласно документу временное ограничение движения может быть введено с 6:00 до 22:00 на период подготовки к чемпионату мира. Под действие нормы подпадают тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, а также машины, осуществляющие перевозку опасных грузов массой более 8 т.

Ограничение вводится специальным приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Приказ должен содержать схему с указанием всех дорожных знаков, ограничивающих движение.

При этом ограничения не распространяются на автомобили аварийных и спасательных служб, транспортные средства, использующиеся для содержания ремонта и капремонта автомобильных дорог, машины, транспортирующие отходы и цементно-бетонные смеси.

Кроме того, не ограничивается движение транспорта, используемого для реализации региональной госпрограммы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".