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Облправительство Власть и политика

В регионе могут ввести ограничение на проезд большегрузов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 сентября правительство региона внесло поправки в порядок осуществления временных ограничений или прекращение движения транспортных средств по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Согласно документу временное ограничение движения может быть введено с 6:00 до 22:00 на период подготовки к чемпионату мира. Под действие нормы подпадают тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, а также машины, осуществляющие перевозку опасных грузов массой более 8 т.

Ограничение вводится специальным приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Приказ должен содержать схему с указанием всех дорожных знаков, ограничивающих движение.

При этом ограничения не распространяются на автомобили аварийных и спасательных служб, транспортные средства, использующиеся для содержания ремонта и капремонта автомобильных дорог, машины, транспортирующие отходы и цементно-бетонные смеси.

Кроме того, не ограничивается движение транспорта, используемого для реализации региональной госпрограммы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".

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