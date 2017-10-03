В регионе могут ввести ограничение на проезд большегрузов

28 сентября правительство региона внесло поправки в порядок осуществления временных ограничений или прекращение движения транспортных средств по дорогам регионального и межмуниципального значения.
Согласно документу временное ограничение движения может быть введено с 6:00 до 22:00 на период подготовки к чемпионату мира. Под действие нормы подпадают тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, а также машины, осуществляющие перевозку опасных грузов массой более 8 т.
Ограничение вводится специальным приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Приказ должен содержать схему с указанием всех дорожных знаков, ограничивающих движение.
При этом ограничения не распространяются на автомобили аварийных и спасательных служб, транспортные средства, использующиеся для содержания ремонта и капремонта автомобильных дорог, машины, транспортирующие отходы и цементно-бетонные смеси.
Кроме того, не ограничивается движение транспорта, используемого для реализации региональной госпрограммы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.