"Магнит" оштрафовали за шум от холодильников и вентиляторов

Решением Октябрьского районного суда города Самары АО "Тандер" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и теперь должен выплатит 10 тысяч рублей.
Согласно материалам суда, этой весной в самарское Управление Роспотребнадзора послужила жалоба от жителей дома по ул. Лукачева, 6. Они оказались недовольны шумом и вибрацией от работающего оборудования магазина, расположенного на первом этаже дома. Тогда специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии" выехали на место, вместе с жильцами дома дождались времени "покоя" (после 23:00) и произвели необходимые замеры в квартире, расположенной над магазином.
В экспертном заключении, поступившем в Управление самарского Роспотребнадзора, было зафиксировано превышение уровня звука "в диапазонах октавных полос со среднегеометрическими частотами 250 Гц на 2 дБ, а также эквивалентного уровня звука на 0,9 дБ — в гостиной; в спальне последний показатель оказался превышен на 1,9 дБ". Найденные нарушения не соответствовали целому ряду требований СанПиН, и дело передали в суд.
В суде представитель АО "Тандер" не согласился с обвинениями, однако у представителей Фемиды не нашлось оснований для того, чтобы сомневаться в выводах экспертизы. В результате в действиях ритейлера было усмотрено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.
Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и добровольное прекращение противоправных действий, суд решил оштрафовать юрлицо на 10 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу 12 сентября 2017 года.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html