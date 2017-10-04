"Магнит" оштрафовали за шум от холодильников и вентиляторов

Решением Октябрьского районного суда города Самары АО "Тандер" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и теперь должен выплатит 10 тысяч рублей.

Согласно материалам суда, этой весной в самарское Управление Роспотребнадзора послужила жалоба от жителей дома по ул. Лукачева, 6. Они оказались недовольны шумом и вибрацией от работающего оборудования магазина, расположенного на первом этаже дома. Тогда специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии" выехали на место, вместе с жильцами дома дождались времени "покоя" (после 23:00) и произвели необходимые замеры в квартире, расположенной над магазином.

В экспертном заключении, поступившем в Управление самарского Роспотребнадзора, было зафиксировано превышение уровня звука "в диапазонах октавных полос со среднегеометрическими частотами 250 Гц на 2 дБ, а также эквивалентного уровня звука на 0,9 дБ — в гостиной; в спальне последний показатель оказался превышен на 1,9 дБ". Найденные нарушения не соответствовали целому ряду требований СанПиН, и дело передали в суд.

В суде представитель АО "Тандер" не согласился с обвинениями, однако у представителей Фемиды не нашлось оснований для того, чтобы сомневаться в выводах экспертизы. В результате в действиях ритейлера было усмотрено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и добровольное прекращение противоправных действий, суд решил оштрафовать юрлицо на 10 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу 12 сентября 2017 года.