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Образование Общество

"Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный Интернет". Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является "Интернет-технологии в образовании".

В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.

Лидирующее положение компании "Ростелеком" в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.

Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

  • IT-обучающие сайты:

интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

  • IT-приложения и игры:

развивающие интернет-приложения, в т. ч. и мобильные приложения;

компьютерные игры как источник знания, в т. ч. развивающие навыки программирования учащихся.

  • IT-исследования:

интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

  • IT-скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".

Партнер конкурса — компания ESET — объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации "Приложения и игры" компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

"Уже выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне — как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема", — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком".

Официальная страница конкурса: www.safe-internet.ru.

Адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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