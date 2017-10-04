"Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

"Ростелеком" объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный Интернет". Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является "Интернет-технологии в образовании".
В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.
Лидирующее положение компании "Ростелеком" в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.
Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:
- IT-обучающие сайты:
интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.
- IT-приложения и игры:
развивающие интернет-приложения, в т. ч. и мобильные приложения;
компьютерные игры как источник знания, в т. ч. развивающие навыки программирования учащихся.
- IT-исследования:
интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
- IT-скрайбинг:
интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".
Партнер конкурса — компания ESET — объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации "Приложения и игры" компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.
"Уже выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне — как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема", — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком".
Официальная страница конкурса: www.safe-internet.ru.
Адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.