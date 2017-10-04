Дмитрий Азаров: "Выходных не предвидится"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров дал интервью телеканалу "Россия 24".

В беседе с ведущей программы "Мнения" Эвелиной Закамской глава региона, в том числе, рассказал о плотном рабочем графике, в котором он сейчас находится.

По словам Дмитрия Азарова, уже в ночь после подписания указа президента о назначении его врио губернатора он вылетел в Самару. За прошедшую неделю в регионе с его участием прошел целый ряд мероприятий: встречи с депутатами губдумы, открытие пансионата для ветеранов, визиты комиссии ФИФА и руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ и другие. Также он принял участие в заседании Совета ПФО, а также Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Выходных не было. И я так понимаю, не предвидится", — резюмировал глава региона.

Ведущая поинтересовалась, не означает ли такой насыщенный график, что Дмитрий Азаров принял решение об участии в выборах.

"Об этом речи быть не может. Сначала нужно справиться с теми задачами, которые поставлены на этом этапе, — заявил врио губернатора. — Перед регионом стоит много задач, одна из важнейших — подготовка к чемпионату мира по футболу. Это высокое доверие, которое оказано региону и, конечно, мы должны сделать все, чтобы праздник состоялся, чтобы и командам, и болельщикам, которые приедут в Россию, было по-настоящему интересно и комфортно".