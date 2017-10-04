Дмитрий Азаров: "Выходных не предвидится"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров дал интервью телеканалу "Россия 24".
В беседе с ведущей программы "Мнения" Эвелиной Закамской глава региона, в том числе, рассказал о плотном рабочем графике, в котором он сейчас находится.
По словам Дмитрия Азарова, уже в ночь после подписания указа президента о назначении его врио губернатора он вылетел в Самару. За прошедшую неделю в регионе с его участием прошел целый ряд мероприятий: встречи с депутатами губдумы, открытие пансионата для ветеранов, визиты комиссии ФИФА и руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ и другие. Также он принял участие в заседании Совета ПФО, а также Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
"Выходных не было. И я так понимаю, не предвидится", — резюмировал глава региона.
Ведущая поинтересовалась, не означает ли такой насыщенный график, что Дмитрий Азаров принял решение об участии в выборах.
"Об этом речи быть не может. Сначала нужно справиться с теми задачами, которые поставлены на этом этапе, — заявил врио губернатора. — Перед регионом стоит много задач, одна из важнейших — подготовка к чемпионату мира по футболу. Это высокое доверие, которое оказано региону и, конечно, мы должны сделать все, чтобы праздник состоялся, чтобы и командам, и болельщикам, которые приедут в Россию, было по-настоящему интересно и комфортно".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.