На пр. Ленина в Самаре осложнилось движение трамваев и автотранспорта из-за столкновения двух машин

В среду, 4 октября, около 12:00, на перекрестке пр. Ленина и ул. Первомайской в Самаре из-за столкновения Citroen и Range Rover осложнилось движение автотранспорта и трамваев по направлению "из города". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец произошедшего.

По предположению свидетеля, до столкновения иномарки ехали к перекрестку по ул. Первомайской со стороны ул. Ново-Садовой. На трамвайных рельсах Citroen ударился в заднюю часть кузова автомобиля Range Rover.

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. После удара Citroen встал на трамвайных путях, а внедорожник почти полностью перекрыл проезжую часть пр. Ленина по направлению "из города". В связи с ДТП останавливаются трамваи. Люди выходят из вагонов на улицу. На дороге стала скапливаться пробка.