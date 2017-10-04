На пр. Ленина в Самаре осложнилось движение трамваев и автотранспорта из-за столкновения двух машин

В среду, 4 октября, около 12:00, на перекрестке пр. Ленина и ул. Первомайской в Самаре из-за столкновения Citroen и Range Rover осложнилось движение автотранспорта и трамваев по направлению "из города". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец произошедшего.
По предположению свидетеля, до столкновения иномарки ехали к перекрестку по ул. Первомайской со стороны ул. Ново-Садовой. На трамвайных рельсах Citroen ударился в заднюю часть кузова автомобиля Range Rover.
Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. После удара Citroen встал на трамвайных путях, а внедорожник почти полностью перекрыл проезжую часть пр. Ленина по направлению "из города". В связи с ДТП останавливаются трамваи. Люди выходят из вагонов на улицу. На дороге стала скапливаться пробка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше