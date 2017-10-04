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Общество

В ТЦ "Парк Хаус" открылся кинотеатр "Синема Парк"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" на месте кинотеатра "Киномечта" открылся первый в городе мультиплекс Объединенной сети "Синема Парк" и "Формула Кино".

"Мы видим в кинотеатре "Синема Парк - Самара" большой потенциал, он удачно вписывается в нашу концепцию управления кинотеатрами эмоционально и географически близкими нашим зрителям. Удачное расположение кинотеатра подтверждается и данными Rentrak, опираясь на которые, мы можем рассчитывать в перспективе на более чем на 400 тыс. проданных билетов в год", - сказал директор Объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула Кино" Роман Линин.

Он также отметил, что кинотеатр будут модернизировать с целью улучшения качества кинопоказа и сервиса, не прекращая деятельности и не лишая зрителей возможности смотреть кино в привычном для них месте.

"Для нас появление кинотеатра "Синема Парк" в таком крупном и перспективном городе, как Самара. Это важный шаг в развитии киносети", - подчеркнул Роман Линин.

Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав объединенной сети входит 76 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе кинооператора - 632 зала, то есть практически каждый седьмой зал в России.

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