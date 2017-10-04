В Самаре водитель Renault сбил ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 3 октября, в 17:25 в Самаре 24-летний водитель Renault, двигаясь по Пугачевскому тракту, сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.