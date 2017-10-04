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ДТП Происшествия

В Самаре водитель Renault сбил ребенка на пешеходном переходе

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 октября, в 17:25 в Самаре 24-летний водитель Renault, двигаясь по Пугачевскому тракту, сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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