В Самаре водитель Renault сбил ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 3 октября, в 17:25 в Самаре 24-летний водитель Renault, двигаясь по Пугачевскому тракту, сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше