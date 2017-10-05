Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

В четверг, 5 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников системы образования региона с профессиональным праздником - Днем учителя.

"В нашем народе труд учителя всегда был окружен особым уважением и почетом. Ведь именно вам мы доверяем самое дорогое - наших детей. Вы вкладываете в них душу, вооружаете знаниями, даете нравственные ориентиры, формируете устремленную в будущее личность гражданина России", - говорится в поздравлении.

"Поколения наших предков построили великую державу, достигли выдающихся высот в самых разных сферах человеческой деятельности. И в этом - огромная заслуга наших учителей", - отметил Дмитрий Азаров.

Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что "новые поколения всегда должны добиваться большего, чем их предшественники, потому что они опираются на фундамент, который те создали".

"Именно вы даете подрастающему поколению возможность оттолкнуться от этой опоры и сделать шаг вперед. Благодаря вашим усилиям молодые люди имеют все возможности добиваться успеха в избранном деле и в жизни, тем самым делая нашу Родину более конкурентоспособной, сильной и процветающей", - уверен врио губернатора.

Дмитрий Азаров выразил искреннюю признательность учителям за благородный труд, тепло своего сердца и свет знаний, который они несут детям. Он пожелал им новых профессиональных успехов, общественного признания, крепкого здоровья и талантливых учеников.