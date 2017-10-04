В топ-500 лучших школ России вошли 12 школ Самарской области

РИА Новости и Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке Общественной палаты и Минобрнауки РФ подготовили ежегодный рейтинг школ России.
При формировании списков учитывались независимые от школ объективные показатели, такие, как результаты ЕГЭ и результаты Всероссийской олимпиады школьников.
В топ-500 лучших общеобразовательных учреждений России вошли 12 школ Самарской области.
- МАОУ "Самарский лицей информационных технологий" (Самара)
- МБОУ "Гимназия №1" (Самара)
- МБОУ "Гимназия №11" (Самара)
- МБОУ "Гимназия №133 им. Героя Социалистического Труда М. Б. Оводенко" (Самара)
- МБОУ "Классическая гимназия №39" (Тольятти)
- МБОУ "Лицей авиационного профиля №135" (Самара)
- МБОУ "Лицей №19" (Тольятти)
- МБОУ "Лицей №51" (Тольятти)
- МБОУ "Лицей №57" (Тольятти)
- МБОУ "Лицей №6" (Тольятти)
- МБОУ "Лицей №67" (Тольятти)
- МБОУ "Школа №132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Губанова Г.П." (Самара)
В рейтинге 300 лучших сельских школ четыре образовательных учреждения Самарской области
- ГБОУ СОШ "Центр образования" (Сызранский район, пос. Варламово)
- ГБОУ СОШ "Образовательный центр" (Кинель-Черкасский район, с. Кротовка)
- ГБОУ СОШ с. Красноармейское (Красноармейский район, с. Красноармейское)
- ГБОУ СОШ "Образовательный центр им. В.Н. Татищева" (Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины)
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.