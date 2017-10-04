В топ-500 лучших школ России вошли 12 школ Самарской области

РИА Новости и Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке Общественной палаты и Минобрнауки РФ подготовили ежегодный рейтинг школ России.

При формировании списков учитывались независимые от школ объективные показатели, такие, как результаты ЕГЭ и результаты Всероссийской олимпиады школьников. В топ-500 лучших общеобразовательных учреждений России вошли 12 школ Самарской области. МАОУ "Самарский лицей информационных технологий" (Самара)

МБОУ "Гимназия №1" (Самара)

МБОУ "Гимназия №11" (Самара)

МБОУ "Гимназия №133 им. Героя Социалистического Труда М. Б. Оводенко" (Самара)

МБОУ "Классическая гимназия №39" (Тольятти)

МБОУ "Лицей авиационного профиля №135" (Самара)

МБОУ "Лицей №19" (Тольятти)

МБОУ "Лицей №51" (Тольятти)

МБОУ "Лицей №57" (Тольятти)

МБОУ "Лицей №6" (Тольятти)

МБОУ "Лицей №67" (Тольятти)

МБОУ "Школа №132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Губанова Г.П." (Самара) В рейтинге 300 лучших сельских школ четыре образовательных учреждения Самарской области ГБОУ СОШ "Центр образования" (Сызранский район, пос. Варламово)

ГБОУ СОШ "Образовательный центр" (Кинель-Черкасский район, с. Кротовка)

ГБОУ СОШ с. Красноармейское (Красноармейский район, с. Красноармейское)

ГБОУ СОШ "Образовательный центр им. В.Н. Татищева" (Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины)



