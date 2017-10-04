На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии провалился асфальт на проезжей части

Асфальтовое покрытие провалилось в воскресенье, 1 октября, из-за утечки воды, образовавшейся в результате повреждения трубопровода. Асфальтовое покрытие провалилось в воскресенье, 1 октября, из-за утечки воды, образовавшейся в результате повреждения трубопровода.

Аварию ликвидировали, но асфальт пока не переложили, и потому ширина проезжей части сужена почти наполовину.

Воронку на проезжей части ул. Фрунзе напротив Окружного дома офицеров ООО "Самарские коммунальные системы" намерены ликвидировать не позже 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.