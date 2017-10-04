На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии провалился асфальт на проезжей части

Асфальтовое покрытие провалилось в воскресенье, 1 октября, из-за утечки воды, образовавшейся в результате повреждения трубопровода. Асфальтовое покрытие провалилось в воскресенье, 1 октября, из-за утечки воды, образовавшейся в результате повреждения трубопровода.
Аварию ликвидировали, но асфальт пока не переложили, и потому ширина проезжей части сужена почти наполовину.
Воронку на проезжей части ул. Фрунзе напротив Окружного дома офицеров ООО "Самарские коммунальные системы" намерены ликвидировать не позже 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.